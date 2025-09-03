చేపల కూరను తినేటప్పుడు పాలు, ఉత్పత్తులను అస్సలు తీసుకోకూడదు. వీటిని కలిపి కూడా తినకూడదు. ఎందుకంటే వీటివల్ల జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి.
చేపల కూరలో నిమ్మరసాన్ని కలిపి అస్సలు తినకూడదు. ఇలా తింటే అది విషంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చేపల కూర తింటూ సోడా తాగకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలోని చక్కెర చేపల్లోని పోషకాల శోషణను అడ్డుకుంటుంది. దీంతో మీకు అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
చేపకూర తింటూ మీరు ఆకు కూరలను తినే ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా తిన్నారంటే గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
చేపలకూర తింటే స్వీట్లను అస్సలు తినకూడదు. ఇలా తింటే బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతుంది. అలాగే మీరు బరువు కూడా పెరుగుతారు.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. చేపలు తింటే పీచు పదార్థాలను తినకూడదు. ఇలా తింటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, తిన్నది అరగకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
చేపలు తింటూ మందును కూడా తాగకూడదు. దీనివల్ల మీ కాలెయంపై ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
చేపలను, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ను కలిపి తినడం మంచిది కాదు. దీనివల్ల గుండె జబ్బులు, ఒంట్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే మీ జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది.
