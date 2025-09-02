రెడ్ గోల్డ్ అని కూడా పిలవబడే కుంకుమ పుప్పు ప్రపంచంలో ఎంతో ఖరీదైనా ఆహారాల్లో ఒకటి. దీని ధర సుమారుగా కిలో కు రూ. 4,40,500. దీనిలో ఉండే ఔషదగుణాలు మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
బెలూగా స్టర్జియన్ చేప నుంచి తీసే టేస్టీ ఫుడ్డే బెలూగా కేవియర్. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్లాక్ గోల్డ్ అని కూడా అనే ఈ టేస్టీ ఫుడ్ కిలో ధర రూం. 4,40,500.
ఇది జస్ట్ చేపే కావొచ్చు. కానీ దీనికి వేలంలో కోట్ల రూపాయలు పెడతారు. అందుకే సీ ఫుడ్ లో దీన్ని అత్యంత ఖరీదైన ఆహారంగా భావిస్తారు.
ఈ జపనీస్ పుట్టగొడుగులు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మంచి వాసన కూడా వస్తాయి. అందులోనూ ఇవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి. వీటి ధర కిలో కి రూ. 88,100
ఈ కోపి లువాక్ కాఫీ చాలా స్పెషల్. అలాగే ఎంతో ఖరీదైనది కూడా. దీన్ని సివెట్ పిల్లుల ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఈ కోపీ లువాక్ కాఫీ కిలో ధర రూ. 61,670
