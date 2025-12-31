Telugu

చింతపండు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 31 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

చింతపండును రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడానికి, బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

కడుపునొప్పి

నెలసరి సమయంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే అసౌకర్యానికి చింతపండు మంచిది. నెలసరి కడుపునొప్పికి ఇది మేలు చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రక్తపోటు

ఇందులో ఫ్లేవనాయిడ్ల వంటి పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. రక్తపోటును నియంత్రించడంలో చింతపండు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చిగుళ్ల వ్యాధి

చిగుళ్ల వ్యాధులు, చిగుళ్ల వాపులకు చింతపండు నీరు ఒక అద్భుతమైన నివారణి. 

Image credits: Getty
Telugu

చర్మంపై ముడతలు

చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలను తొలగిస్తుంది. చిన్న గాయాలు, కాలిన గాయాల మచ్చలను తొలగించడంలో కూడా చింతపండు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గుండె

గుండె స్పందన రేటును నియంత్రించడానికి, శరీర ద్రవాలను సమతుల్యం చేయడానికి ఉపయోగపడే పొటాషియంకు చింతపండు గొప్ప మూలం. 
 

Image credits: Getty

రోజూ మఖానా తింటే ఏమౌతుంది?

ఈ ఫుడ్స్ తింటూ ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు తెలుసా?

చలికాలంలో నువ్వులు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?

పరగడుపున మునగాకు నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?