Telugu

రోజుకి ఒక కివి పండు తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 06 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

పేగు ఆరోగ్యం...

కివిలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది మంచి బాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది...

కివిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

కివీ రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

రోజూ కివీ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. అలాగే రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఆరోగ్యకరమైన, యవ్వనమైన చర్మానికి సాయపడుతుంది.

యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు సి, ఇ చర్మాన్ని ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడతాయి. ఆరోగ్యకరమైన, యవ్వనమైన చర్మాన్ని అందిస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కంటి చూపు మెరుగుపరచడానికి కివీ చాలా మంచిది.

కివీలో లుటిన్, జియాక్సంతిన్ ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును కాపాడటంలో, వయసు సంబంధిత సమస్యల నుంచి కళ్లను రక్షించడంలో ముఖ్యమైనవి.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గించే కివి..

కివి తినడం వల్ల నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో సాయపడుతుంది. తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటంతో బరువు తగ్గడానికి కివీ ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty

పచ్చి బఠానీలు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

ఇవి తింటే జుట్టు రాలిపోతుంది జాగ్రత్త..!

రోజూ బాదం పప్పు తింటే కలిగే బెనిఫిట్స్ ఇవే

పరగడుపున జీలకర్ర నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?