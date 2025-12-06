Telugu

ఈ కూరగాయలు తింటే, చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం ఖాయం

food-life Dec 06 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగితే...

చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగితే రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటు సహాయ చాలా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది

Image credits: Getty
కొలెస్ట్రాల్

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి ఆహారంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.

Image credits: Getty
కూరగాయలు

చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడే కూరగాయలు...

Image credits: Getty
బ్రోకలి

బ్రోకలిలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
కాలీఫ్లవర్

కాలీఫ్లవర్‌లోని సల్ఫోరాఫేన్ రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
క్యారెట్

క్యారెట్‌లోని కరిగే ఫైబర్ రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధిస్తుంది.

Image credits: Getty
బెండకాయ

బెండకాయలోని అధిక ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

