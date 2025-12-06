ఈ కూరగాయలు తింటే, చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం ఖాయం

చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగితే రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటు సహాయ చాలా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది
చెడు కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడానికి ఆహారంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడే కూరగాయలు...
బ్రోకలిలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కాలీఫ్లవర్లోని సల్ఫోరాఫేన్ రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
క్యారెట్లోని కరిగే ఫైబర్ రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ కొలెస్ట్రాల్ను గ్రహించకుండా నిరోధిస్తుంది.
బెండకాయలోని అధిక ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
