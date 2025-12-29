Telugu

రోజూ మఖానా తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పోషకాలు

మఖానాలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇందులో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉండటం మరో ప్రయోజనం.
 

Image credits: Getty
ఎముకల ఆరోగ్యం

మఖానా కాల్షియంకు మంచి మూలం. కాబట్టి ఎముకలను బలంగా చేయడానికి మఖానా సహాయపడుతుంది.
 

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి

ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే మఖానాను రోజూ తినడం ఆకలిని తగ్గించి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
 

Image credits: Getty
మధుమేహం

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే మఖానా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
 

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి ఇవి సహాయపడతాయి.
 

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యం

యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న మఖానా తినడం చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

