పాలతో ఈ పండ్లు అస్సలు కలపకూడదు

food-life Aug 12 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఆరెంజ్

ఆరెంజ్, పాలు కలిపి తీసుకుంటే జీర్ణక్రియ కష్టమవుతుంది. అజీర్తి సమస్య పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
అరటిపండు

పాలు, అరటిపండు కలిపి తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు, జలుబు వస్తుంది.

Image credits: Getty
పుచ్చకాయ

పాలు, పుచ్చకాయ కలిపి తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు, కడుపు నొప్పి వస్తుంది.

Image credits: Getty
పైనాపిల్..

పైనాపిల్, పాలు కలిపి తీసుకోకూడదు. వాంతులు, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు, తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
బొప్పాయి

బొప్పాయి, పాలు కలిపి తీసుకుంటే రక్తహీనత, హిమోగ్లోబిన్ అసమతుల్యత వస్తుంది. పిల్లలకు ప్రమాదం.

Image credits: Getty
గుర్తుంచుకోండి

పాలు, పండ్లు కలిపి తినకుండా విడివిడిగా తినడం మంచిది. పాలు తాగి, కొంత సమయం తర్వాత పండ్లు తినండి.

Image credits: gemini

