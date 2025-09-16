Telugu

15 నిమిషాల్లో ఇంట్లోనే చీజ్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసా?

food-life Sep 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Meta AI
చీజ్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసా?

ఈ రోజుల్లో పిజ్జా నుంచి టోస్ట్ వరకు అన్నింట్లోనూ చీజ్ వాడుతున్నారు. మరి, ఈ చీజ్ ని ఇంట్లోనే సింపుల్ గా ,చాలా తక్కువ సమయంలోనే తయారు చేయవచ్చు. 

Image credits: Meta AI
పాలతో చీజ్ ఎలా తయారు చేయాలి?

పాలతో పనీర్ ఎలా తయారు చేస్తారో, అలాగే చీజ్ కూడా చేయొచ్చు. చీజ్ చేయడానికి మీకు రెండు రహస్య పదార్థాలు అవసరం. అవే వైట్ వెనిగర్, ఈనో. 

Image credits: Meta AI
చీజ్ చేయడానికి సులభమైన పద్ధతి

పాలను కొద్దిగా వేడి చేయండి, మరగబెట్టకూడదు. కొద్దిగా పొంగు రాగానే గ్యాస్ ఆపేయండి. ఒక గిన్నెలో కొంచెం వైట్ వెనిగర్ తీసుకుని, దానికి నీళ్లు కలిపి నెమ్మదిగా పాలలో వేయండి.

Image credits: Meta AI
నీళ్లు, పనీర్‌ను వేరు చేయండి

వెనిగర్ కలిపిన తర్వాత, నీళ్లు, పనీర్ నెమ్మదిగా వేరవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక కాటన్ గుడ్డలో పనీర్‌ను వేరు చేసి, వెనిగర్ రుచి పోవడానికి నీటితో కడగండి.

Image credits: Meta AI
చీజ్ చేసే విధానం

పన్నీర్ లాంటి మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నెలో నీరు తీసుకొని అందులో ఈనో వేసి నురగ పోయే వరకు కలిసి పెట్టుకోవాలి.

Image credits: Meta AI
పాలతో చీజ్ ఎలా తయారవుతుంది?

గ్రైండర్ జార్‌లో పనీర్ వేసి, ఈనో కలిపిన నీళ్లు కలపండి. తర్వాత రెండు చెంచాల నెయ్యి, పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బ్లెండ్ చేయండి.  చీజ్ రెడీ అయినట్లే.

Image credits: Meta AI
చీజ్‌ను ఫ్రిజ్‌లో ఎలా నిల్వ చేయాలి?

చీజ్ నిల్వ చేయడానికి, ఒక బాక్స్‌లో బట్టర్ పేపర్ పెట్టి నెయ్యి రాసి, అందులో చీజ్ వేయండి. పైన ప్లాస్టిక్ కవర్ పెట్టి, 2-3 గంటలు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచాలి. 

Image credits: Meta AI

