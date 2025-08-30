ఉసిరికాయలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది. దీంతో మనం దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకు దూరంగా ఉంటాం.
ఉసిరిలో విటమిన్ సి తో పాటుగా ఫ్లేవనాయిడ్స్,పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు,మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గిస్తాయి.
మీరు గనుక రోజూ ఒక ఉసిరికాయను తిన్నారంటే మీ జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి అజీర్ణం, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
షుగర్ పేషెంట్లకు ఉసిరి మంచి మేలు చేస్తుంది. దీనిలో ఉండే క్రోమియం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఉసిరికాయలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన జుట్టును బలంగా, నల్లగా చేస్తాయి. అలాగే హెయిర్ ఫాల్ కూడా తగ్గుతుంది.
ఉసిరికాయలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు మన శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతాయి.
