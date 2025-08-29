Telugu

నానపెట్టిన పల్లీలు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Aug 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
నడుము నొప్పి

నడుం నొప్పి ఉన్నవారు నానబెట్టిన పల్లీలను బెల్లంతో కలిపి తింటే నొప్పి తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
ఒత్తైన జుట్టు..

పల్లీల్లో ఉండే విటమిన్ సి , యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మం , జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం..

పల్లీల్లో ఉండే పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ , మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Pixabay
బరువు తగ్గించే పల్లీలు

ఇందులో ఉండే పోషకాలు మెటబాలిజంను పెంచుతాయి, కడుపును ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉంచుతాయి, దీనివల్ల ఎక్కువగా తినకుండా కంట్రోల్ చేయగలం. బరువు కూడా తగ్గుతుంది.

Image credits: pinterest
జీర్ణక్రియ

ఖాళీ కడుపుతో నానబెట్టిన పల్లీలు తింటే జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
జ్ఞాపకశక్తి

ఇందులో ఉండే ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
మలబద్దకం..

నీటిలో నానబెట్టిన పల్లీల్లో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అజీర్తి, మలబద్ధకం సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Image credits: Getty

