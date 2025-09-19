వానాకాలంలో బెల్లం టీని తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బెల్లం టీలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను పెంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
బెల్లం టీ మీరు బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జీవక్రియను పెంచి మీరు బరువు తగ్గేలా చేస్తాయి.
బెల్లం టీ లో ఐరన్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనత సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
బెల్లం లో ఫైబర్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్దకం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
కొన్ని నీళ్లను తీసుకుని అందులో అల్లం, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, టీ పొడి వేసి మరిగించాలి. దీనిలో పాలు పోసి మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు తగినంత బెల్లాన్ని వేసి కలపాలి.
