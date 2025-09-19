Telugu

బెల్లం టీ తాగితే ఇలా అవుతుందా

food-life Sep 19 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
Telugu

బెల్లం టీ

వానాకాలంలో బెల్లం టీని తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Image credits: social media
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

బెల్లం టీలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను పెంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గుతారు

బెల్లం టీ మీరు బరువు తగ్గడానికి కూడా  సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జీవక్రియను పెంచి మీరు బరువు తగ్గేలా చేస్తాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

రక్తహీనత

బెల్లం టీ లో ఐరన్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనత సమస్యను తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ

బెల్లం లో ఫైబర్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్దకం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

బెల్లం టీ ని ఎలా పెట్టాలి?

కొన్ని నీళ్లను తీసుకుని అందులో అల్లం, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, టీ పొడి వేసి మరిగించాలి. దీనిలో పాలు పోసి మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు తగినంత బెల్లాన్ని వేసి కలపాలి. 

Image credits: social media

గుడ్డును ఇలా తింటే ఫాస్ట్ గా బరువు తగ్గుతారు

15 నిమిషాల్లో ఇంట్లోనే చీజ్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసా?

వీళ్లు పెరుగును అస్సలు తినొద్దు

డ్రై ఫ్ఱూట్స్ ను ఎంత సేపు నానబెడితే సరిపోతుంది