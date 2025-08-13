Hair Care: ఇవి తింటే మీ జుట్టు అస్సలు ఊడిపోదు

పప్పు ధాన్యాలను తింటే జుట్టు ఊడిపోకుండా బలంగా ఉంటుంది. పప్పు ధాన్యాల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ తో పాటుగా వివిధ ఖనిజాలు ఉంటాయి.
పుట్టగొడుగులను తింటే కూడా జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. వీటిలో మెగ్నీషియం, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలతో పాటుగా యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. వీటిలో బయోటిన్ కూడా ఉంటుంది.
చిలగడదుంపలో ఖనిజాలు, విటమిన్లు, కెరోటినాయిడ్, ఫైబర్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మీ జుట్టును పొడుగ్గా పెంచుతాయి.
గుడ్లలో విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు, భాస్వరం, ఇనుము వంటి పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవన్ని జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును హెల్తీగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
బాదం పప్పులను తిన్నా మీ జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. వీటిలో బయోటిన్ మెండుగా ఉంటుంది. అలాగే మోనోఅన్శాచురేటెడ్, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి.
Oats: ఓట్స్ తింటే ఏమౌతుందో తెలుసా?
పాలతో ఈ పండ్లు అస్సలు కలపకూడదు
Beauty Tips: 40 వయసులోనూ 20 లా కనిపించాలంటే తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!
Hair Fall Control Tips: జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించే బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవే!