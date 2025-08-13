Telugu

Hair Care: ఇవి తింటే మీ జుట్టు అస్సలు ఊడిపోదు

food-life Aug 13 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:others
పప్పు ధాన్యాలు

పప్పు ధాన్యాలను తింటే జుట్టు ఊడిపోకుండా బలంగా ఉంటుంది. పప్పు ధాన్యాల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ తో పాటుగా వివిధ ఖనిజాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
పుట్టగొడుగులు

పుట్టగొడుగులను తింటే కూడా జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. వీటిలో మెగ్నీషియం, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలతో పాటుగా యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. వీటిలో బయోటిన్ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో ఖనిజాలు, విటమిన్లు, కెరోటినాయిడ్, ఫైబర్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మీ జుట్టును పొడుగ్గా పెంచుతాయి. 

Image credits: Social Media
గుడ్లు

గుడ్లలో విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు, భాస్వరం, ఇనుము వంటి పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవన్ని జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
సాల్మన్ చేప

సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును హెల్తీగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
బాదం

బాదం పప్పులను తిన్నా మీ జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. వీటిలో బయోటిన్ మెండుగా ఉంటుంది. అలాగే మోనోఅన్శాచురేటెడ్, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Social media

