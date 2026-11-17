ప్రతి ఒక్కరికీ అప్పుడప్పుడు గూస్బంప్స్ అనుభవం ఎదురవుతుంది. అదే రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవడం. చలికి కూడా ఇది వస్తుంది… కానీ దీనికి ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి.
మీరు అకస్మాత్తుగా భయపడినప్పుడు, కోపం లేదా ఉత్సాహం వచ్చినప్పుడు, థ్రిల్లర్ సినిమా చూసినప్పుడు, మంచి సంగీతం విన్నప్పుడు లేదా పవర్ఫుల్ స్పీచ్ విన్నప్పుడు గూస్బంప్స్ వస్తాయి.
గూస్బంప్స్ అనేది ఒక సైకో-ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్స్. అంటే ఎమోషనల్ స్టిమ్యులేషన్ పెరిగినప్పుడు ఇది కలుగుతుంది.
పరిశోధనల ప్రకారం, మెదడులోని రివార్డ్ సిస్టమ్లో డోపమైన్ రిలీజ్ కావడంతో దీనికి లింక్ ఉంది. ముఖ్యంగా పెద్ద మార్పులు, అనుకోని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు గూస్బంప్స్ వస్తాయి.
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