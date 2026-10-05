సముద్రాల్లోని నీరు వేడెక్కితే చేపలు ఏమవుతాయి?

శాస్త్రవేత్తలు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా సముద్రాల్లోని నీరు వేడెక్కుతోంది. దీనివల్ల చిన్న ప్లాంక్టన్ (సూక్ష్మజీవులు) నుంచి పెద్ద చేపల వరకు అన్నింటిపైనా తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
సముద్రాలు వేడెక్కడం వల్ల అన్ని జీవులకూ నష్టం జరగదు. కొన్ని జాతులు ఈ వేడి నీటిలో కూడా బతుకుతాయి. కానీ మరికొన్ని జీవులు మాత్రం బతకలేక అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కాలుష్యం, మితిమీరిన వేట వల్ల సముద్ర జీవులు ఇప్పటికే తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పుల వల్ల వాటి ఆవాసాలు, ఫుడ్ చైన్ దెబ్బతింటుంది.
సముద్రంలో వచ్చే వడగాల్పుల వల్ల నీటి పొరలు వేగంగా మారిపోయి, పోషకాల దొరకవు. దీనివల్ల రాత్రికి రాత్రే మొత్తం ఫుడ్ చైన్ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. ఇది మనిషికి కూడా ప్రమాదకరమే.
2023లో వచ్చిన వడగాల్పుల సమయంలో, సముద్ర ఉపరితల జలాలు వేడెక్కడం వల్ల నీటి పొరలు గట్టిపడి పోషకాలు కలవకుండా పోయాయని బాంగోర్ యూనివర్సిటీకి చెందిన టామ్ రిప్పెత్ హెచ్చరించారు.
ఫైటోప్లాంక్టన్ లాంటి సూక్ష్మజీవులను చిన్న చేపలు తింటాయి. ఆ చిన్న చేపలను కాడ్, హాడాక్ లాంటి పెద్ద చేపలు తింటాయి. కాబట్టి ప్లాంక్టన్ దెబ్బతింటే మొత్తం వ్యవస్థే కుప్పకూలుతుంది.
పరిశోధకుల ప్రకారం, యూకేలో జెల్లీఫిష్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇవి వేడి నీటిలో బాగా పెరుగుతాయి. సముద్రపు ఫుడ్ చైన్ మారిపోతోందనడానికి ఇదొక స్పష్టమైన సంకేతం.
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