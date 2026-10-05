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సముద్రాల్లోని నీరు వేడెక్కితే చేపలు ఏమవుతాయి?

feature Oct 05 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pixabay
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వేగంగా వేడెక్కుతున్న సముద్రాలు

శాస్త్రవేత్తలు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా సముద్రాల్లోని నీరు వేడెక్కుతోంది. దీనివల్ల చిన్న ప్లాంక్టన్ (సూక్ష్మజీవులు) నుంచి పెద్ద చేపల వరకు అన్నింటిపైనా తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.

Image credits: Getty
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వాతావరణ మార్పులు

సముద్రాలు వేడెక్కడం వల్ల అన్ని జీవులకూ నష్టం జరగదు. కొన్ని జాతులు ఈ వేడి నీటిలో కూడా బతుకుతాయి. కానీ మరికొన్ని జీవులు మాత్రం బతకలేక అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: Getty
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చేపలకు ముందే పొంచి ఉన్న ముప్పు

కాలుష్యం, మితిమీరిన వేట వల్ల సముద్ర జీవులు ఇప్పటికే తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పుల వల్ల వాటి ఆవాసాలు, ఫుడ్ చైన్ దెబ్బతింటుంది.

Image credits: Getty
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ఫుడ్ చైన్‌కు అంతరాయం

సముద్రంలో వచ్చే వడగాల్పుల వల్ల నీటి పొరలు వేగంగా మారిపోయి, పోషకాల దొరకవు. దీనివల్ల రాత్రికి రాత్రే మొత్తం ఫుడ్ చైన్ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. ఇది మనిషికి కూడా ప్రమాదకరమే.

Image credits: Getty
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పోషకాలు కలవవు

2023లో వచ్చిన వడగాల్పుల సమయంలో, సముద్ర ఉపరితల జలాలు వేడెక్కడం వల్ల నీటి పొరలు గట్టిపడి పోషకాలు కలవకుండా పోయాయని బాంగోర్ యూనివర్సిటీకి చెందిన టామ్ రిప్పెత్ హెచ్చరించారు.

Image credits: Getty
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ఫుడ్ చైన్‌కు ప్లాంక్టన్ ఆధారం

ఫైటోప్లాంక్టన్ లాంటి సూక్ష్మజీవులను చిన్న చేపలు తింటాయి. ఆ చిన్న చేపలను కాడ్, హాడాక్ లాంటి పెద్ద చేపలు తింటాయి. కాబట్టి ప్లాంక్టన్ దెబ్బతింటే మొత్తం వ్యవస్థే కుప్పకూలుతుంది.

Image credits: Getty
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జెల్లీఫిష్‌లు ఒక హెచ్చరిక

పరిశోధకుల ప్రకారం, యూకేలో జెల్లీఫిష్‌ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇవి వేడి నీటిలో బాగా పెరుగుతాయి. సముద్రపు ఫుడ్ చైన్ మారిపోతోందనడానికి ఇదొక స్పష్టమైన సంకేతం.

Image credits: Getty

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