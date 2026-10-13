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భారతదేశంలో అత్యంత అందమైన 5 గ్రామాలు ఇవే

feature Oct 13 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Tripsavvy
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కుమరకోమ్

కేరళలో ఉన్న కుమరకోమ్ ఎంతో అందమైన ప్రదేశం. బ్యాక్ వాటర్స్ చుట్టుముట్టి ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నో అద్భుతమైన రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి.

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పూవార్

దేవుడి సొంత దేశం కేరళలోని మరో అందమైన గ్రామం పూవార్. ఇదొక ఐలాండ్. దీనికి ఒకవైపు సముద్రం, మరోవైపు నది ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి.

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మావ్లిన్నాంగ్

మేఘాలయలో ఉన్న మావ్లిన్నాంగ్ ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. ఈ ప్రదేశం మీ బాధలను, చింతలను దూరం చేసి మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

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ఖిమ్సర్

రాజస్థాన్‌లో ఉన్న ఖిమ్సర్ గ్రామం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది చూసేందుకు అచ్చం ఏదో విదేశీ లొకేషన్‌లా అనిపిస్తుంది.

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జిరో

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఉన్న జిరో ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం. చుట్టూ కొండలు, మధ్యలో పొలాలు, తోటలతో ఈ గ్రామం కనువిందు చేస్తుంది.

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కడమక్కుడి

కేరళలోని కడమక్కుడి కూడా ఎంతో అందమైన ప్రదేశం. కొచ్చిలో ఉన్న ఈ ఐలాండ్ అందం వర్షాకాలంలో రెట్టింపు అవుతుంది.

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