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పెంగ్విన్స్, ఎలుకలు కూడా లవ్ చేసుకుంటాయా? ఎలా ప్రపోజ్ చేసుకుంటాయి?

feature Oct 06 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI
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కాకుల పగ పడతాయా..!

కాకులు తమకు హాని చేసిన మనుషులను గుర్తుపెట్టుకుని మరీ పగబడతాయట. అంతేకాదు ఆ వ్యక్తులను ద్వేషించమని తమ పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తాయట.

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పెంగ్విన్ ప్రపోజల్

పెంగ్విన్లు తమకు నచ్చిన భాగస్వామికి ఒక అందమైన రాయిని బహుమతిగా ఇచ్చి తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తాయట.

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ఎలుకల లవ్ సాంగ్స్

ఎలుకలు తమ భాగస్వామిని ఆకర్షించడానికి హై-పిచ్‌లో పాటలు పాడతాయట. కానీ ఆ శబ్దాలు మనుషుల చెవులకు అస్సలు వినిపించవు.

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మేటింగ్‌కు ముందు ఈటింగ్

సాలీళ్లు జతకట్టే సమయంలో ఆడ సాలీడు తనను తినేస్తుందేమోనన్న భయంతో, మగ సాలీడు ముందుగానే దానికి ఆహారం ఇస్తుందట.

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ఆవులు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్

ఆవులు కూడా ఒకదానికొకటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌గా ఉంటాయి. ఒకవేళ వాటిని విడదీస్తే అవి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతాయట.

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రోజుకు 40 సార్లు

ఆడ సింహం రోజుకు 40 సార్లు జతకడుతుందట. ఒకవేళ మగ సింహం దాన్ని సంతృప్తి పరచలేకపోతే, అది చాలా కోపంగా దాడి చేస్తుందట.

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ఏనుగుల సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్

ఏనుగులకు సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ చాలా ఎక్కువ. అందుకే అవి అద్దంలో తమను తాము చూసుకుని సులభంగా గుర్తుపట్టగలవు.

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