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మనిషి దగ్గర ఎంతున్నా.. ఇంకా కావాలనిపించేవి ఏవి?

feature Aug 26 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:chat gpt
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మనిషికి తృప్తినివ్వని 4 విషయాలివే

ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో మానవ స్వభావం గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. అందులో మనిషికి ఎప్పటికీ తృప్తినివ్వని నాలుగు విషయాల గురించి వివరించారు. అవేంటో చూద్దాం.
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డబ్బు

డబ్బు వస్తే అవసరాలు తీరిపోతాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ చాణక్యుడి ప్రకారం, ధనంపై మనిషికి ఉండే ఆశ అంత సులభంగా పోదు. ఎంత పెద్ద సంపద ఉన్నా, ఇంకా సంపాదించాలనే కోరిక బలంగానే ఉంటుంది.

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స్త్రీ వ్యామోహం

చాణక్య నీతిలో స్త్రీ వ్యామోహం గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. ఆయన ప్రకారం, భౌతిక సుఖాలలో ఇది ఒకటి. కొందరు వ్యక్తులకు ఈ సుఖంపై కోరిక అస్సలు తగ్గదు. ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది.

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దీర్ఘాయువు కోరిక

మరణం జీవితంలో ఒక భాగమని, అది తప్పదని అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ, ఎక్కువ కాలం జీవించాలనే మనిషి కోరిక చివరి శ్వాస వరకు బలంగానే ఉంటుంది.

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రుచికరమైన భోజనం

రుచికరమైన వంటకాల ముందు మనిషి తనను తాను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టం. కడుపు నిండిపోయినా సరే, ఇష్టమైన పదార్థం కనిపిస్తే మళ్లీ తినాలనే కోరిక పుడుతుంది.

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చాణక్య నీతి అసలు సందేశం ఏంటి?

ఈ నాలుగు ఉదాహరణల ద్వారా చాణక్యుడు చెప్పేది ఒక్కటే. మానవ కోరికలకు హద్దులు ఉండవు. డబ్బు, సుఖం, ఆయుష్షు.. ఇలా ఏది దొరికినా సంతృప్తి చెందకుండా, ఇంకా కావాలనే ఆశ పుడుతూనే ఉంటుంది.

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