డబ్బు వస్తే అవసరాలు తీరిపోతాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ చాణక్యుడి ప్రకారం, ధనంపై మనిషికి ఉండే ఆశ అంత సులభంగా పోదు. ఎంత పెద్ద సంపద ఉన్నా, ఇంకా సంపాదించాలనే కోరిక బలంగానే ఉంటుంది.
చాణక్య నీతిలో స్త్రీ వ్యామోహం గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. ఆయన ప్రకారం, భౌతిక సుఖాలలో ఇది ఒకటి. కొందరు వ్యక్తులకు ఈ సుఖంపై కోరిక అస్సలు తగ్గదు. ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది.
మరణం జీవితంలో ఒక భాగమని, అది తప్పదని అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ, ఎక్కువ కాలం జీవించాలనే మనిషి కోరిక చివరి శ్వాస వరకు బలంగానే ఉంటుంది.
రుచికరమైన వంటకాల ముందు మనిషి తనను తాను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టం. కడుపు నిండిపోయినా సరే, ఇష్టమైన పదార్థం కనిపిస్తే మళ్లీ తినాలనే కోరిక పుడుతుంది.
ఈ నాలుగు ఉదాహరణల ద్వారా చాణక్యుడు చెప్పేది ఒక్కటే. మానవ కోరికలకు హద్దులు ఉండవు. డబ్బు, సుఖం, ఆయుష్షు.. ఇలా ఏది దొరికినా సంతృప్తి చెందకుండా, ఇంకా కావాలనే ఆశ పుడుతూనే ఉంటుంది.
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