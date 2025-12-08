Telugu

ర‌జినీకి త‌ల్లిగా, ల‌వ‌ర్‌గా, భార్య‌గా న‌టించిన హీరోయిన్ ఎవ‌రో తెలుసా

entertainment Dec 08 2025
Author: Narender Vaitla Image Credits:our own
50 ఏళ్లు పూర్తి

ర‌జినీకాంత్ సినిమా ప్ర‌పంచంలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇటీవ‌లే గోవాలో జ‌రిగిన అంత‌ర్జాతీయ చ‌ల‌న‌చిత్రోత్స‌వంలో జీవిత సాఫల్య పుర‌స్కారాన్ని అందుకున్నారు.

Image credits: instagram
త‌ల్లిగా, భార్య‌గా..

రజినీ కెరీర్ లో ఆయనకు తల్లిగా, ప్రియురాలిగా, భార్యగా నటించిన ఒక హీరోయిన్ ఉన్నారు. వీరిద్ద‌రూ స్క్రీన్‌పైనే కాకుండా ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో కూడా మంచి స్నేహితులు.

Image credits: our own
మ‌రెవ‌రో కాదు

 హీరోయిన్ మ‌రెవ‌రో కాదు. అతిలోక సుంద‌రి శ్రీదేవీ. వీరిద్ద‌రు క‌లిసి ఎన్నో చిత్రాల్లో న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Image credits: our own
మూండ్రు ముడిచు

1976లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు బాల‌చంద‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. కాగా కె. విశ్వనాథ్ రాసిన ఓ సీత కథ ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కించారు.

Image credits: Twitter
13 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనే

ఈ సినిమా నాటికి శ్రీదేవీ వ‌య‌సు 13 ఏళ్లే. ఇందులో శ్రీదేవి ఒక వృద్ధుడిని వివాహం చేసుకున్న 25 ఏళ్ల మహిళ పాత్రను పోషించింది.

Image credits: Google
కొడుకుగా ర‌జ‌నీ

ఇందులో రజనీకాంత్ ఆ వృద్ధుడి కొడుకు పాత్రను పోషించారు. ఇలా ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి కొడుకుగా కనిపించారు రజినీ.

Image credits: Google

