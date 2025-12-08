రజినీకాంత్ సినిమా ప్రపంచంలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇటీవలే గోవాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవంలో జీవిత సాఫల్య పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
రజినీ కెరీర్ లో ఆయనకు తల్లిగా, ప్రియురాలిగా, భార్యగా నటించిన ఒక హీరోయిన్ ఉన్నారు. వీరిద్దరూ స్క్రీన్పైనే కాకుండా ఆఫ్ స్క్రీన్లో కూడా మంచి స్నేహితులు.
హీరోయిన్ మరెవరో కాదు. అతిలోక సుందరి శ్రీదేవీ. వీరిద్దరు కలిసి ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించిన విషయం తెలిసిందే.
1976లో వచ్చిన ఈ సినిమాకు బాలచందర్ దర్శకత్వం వహించారు. కాగా కె. విశ్వనాథ్ రాసిన ఓ సీత కథ ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
ఈ సినిమా నాటికి శ్రీదేవీ వయసు 13 ఏళ్లే. ఇందులో శ్రీదేవి ఒక వృద్ధుడిని వివాహం చేసుకున్న 25 ఏళ్ల మహిళ పాత్రను పోషించింది.
ఇందులో రజనీకాంత్ ఆ వృద్ధుడి కొడుకు పాత్రను పోషించారు. ఇలా ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి కొడుకుగా కనిపించారు రజినీ.
