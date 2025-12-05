బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్ రీసెంట్ గా రెడ్ సీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో ఆమె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
బ్లాక్ అండ్ వైట్ డ్రెస్లో ర్యాంప్పై మెరిసిపోయింది ఐశ్వర్య. ఈ సందర్భంగా తన మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకుంది.మిస్ వరల్డ్ కిరీటం వల్ల తన జీవితం మారిపోయిందంటోంది.
మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో పాల్గొనడం అనుకోకుండా జరిగిన నిర్ణయమని ఐశ్వర్యరాయ్ అంది. అంతర్జాతీయ స్టేజ్ పై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశంగా రావడంతో ఎంతో గర్వకారణమంది.
మిస్ వరల్డ్ గెలిచిన తర్వాత ఐశ్వర్య జీవితం మారిపోయింది. మణిరత్నం ఇరువర్ సినిమాతో ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేసింది. అదే సంవత్సరంలో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ కూడా ఇచ్చింది.
దేవదాస్ సినిమా తన కెరీర్ లో చాలా స్పెషల్ అని వెల్లడించిన ఐశ్వర్య.. అభిమానులు ఎంతో ప్రేమతో, ఆదరణతో తనను ముందుకు నడిపించారని, అది ఎప్పటికి మర్చిపోలేను అంటూ.. ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
ఈ సంక్రాంతిని కూడా టార్గెట్ చేసిన మీనాక్షి.. భీమవరం పాటతో రచ్చ
ఈ దెబ్బతో కీర్తిసురేష్ టాలీవుడ్ కెరీర్ ప్రశ్నార్థకమేనా?
లాక్ డౌన్కి ముందే అనుపమా సర్ప్రైజ్.. ఓటీటీలో ది పెట్ డిటెక్టివ్
ఇండియా టాప్ 10 హీరోయిన్లు వీరే.. తమన్నా లాస్ట్, ఫస్ట్ ఎవరంటే?