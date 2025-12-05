Telugu

రెడ్ సీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఐశ్వర్యరాయ్

బాలీవుడ్ హీరోయిన్  ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్ రీసెంట్ గా రెడ్ సీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో ఆమె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

entertainment Dec 05 2025
Author: Mahesh Jujjuri Image Credits:@aishwaryaraibachchan_arb
జీవితం మారిపోయిన రోజు

బ్లాక్ అండ్ వైట్ డ్రెస్‌లో ర్యాంప్‌పై మెరిసిపోయింది ఐశ్వర్య. ఈ సందర్భంగా తన మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకుంది.మిస్ వరల్డ్ కిరీటం వల్ల తన జీవితం మారిపోయిందంటోంది. 

Image credits: @aishwaryaraibachchan_arb
గర్వంగా ఉంది..

మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో పాల్గొనడం అనుకోకుండా జరిగిన నిర్ణయమని ఐశ్వర్యరాయ్ అంది. అంతర్జాతీయ స్టేజ్ పై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశంగా రావడంతో ఎంతో గర్వకారణమంది. 

Image credits: @aishwaryaraibachchan_arb
సినీరంగ ప్రవేశం

మిస్ వరల్డ్ గెలిచిన తర్వాత ఐశ్వర్య జీవితం మారిపోయింది. మణిరత్నం ఇరువర్ సినిమాతో ఆమె సినీరంగ  ప్రవేశం చేసింది. అదే సంవత్సరంలో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ కూడా ఇచ్చింది.

Image credits: @aishwaryaraibachchan_arb
అభిమానుల ప్రేమ

దేవదాస్ సినిమా తన కెరీర్ లో చాలా స్పెషల్ అని వెల్లడించిన ఐశ్వర్య.. అభిమానులు ఎంతో ప్రేమతో, ఆదరణతో తనను ముందుకు నడిపించారని, అది ఎప్పటికి మర్చిపోలేను అంటూ.. ధన్యవాదాలు తెలిపింది. 

Image credits: @aishwaryaraibachchan_arb

