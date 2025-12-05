అనసూయ న్యూస్ యాంకర్గా కెరీర్ని ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత టీవీ యాంకర్గా మారింది. అక్కడి నుంచి నటిగానూ మారింది. కానీ గుర్తింపు రాలేదు.
అనసూయ జబర్దస్త్ కామెడీ షోకి యాంకర్గా మారిన తర్వాత ఆమె కెరీర్ మారిపోయింది. అది విశేషమైన గుర్తింపుని తీసుకొచ్చింది. దీంతో స్టార్ యాంకర్ అయిపోయింది.
దాదాపు పదేళ్లపాటు యాంకర్గా చేసిన అనసూయ రెండేళ్ల క్రితమే షో నుంచి తప్పుకుంది. ఇప్పుడు కేవలం సినిమాల్లోనే నటిస్తుంది. అడపాదడపా షోస్లో మెరుస్తుంది.
ఇటీవల కొత్త సినిమాని ప్రారంభించుకున్న అనసూయ తాజాగా ఇన్ స్టాగ్రామ్లో వల్గర్ పదాల గురించి పోస్ట్ పెట్టింది. ఇందులో తేజ అనే వ్యక్తి వల్గర్ పదాల గురించి సందేశం ఇచ్చాడు.
అమ్మనా వల్గర్ పదాలు వాడటం నీకు వచ్చు, నాకు వచ్చు, అందరికి వచ్చు. కానీ చాలా మంది మాట్లాడతారు, కొంత మంది మాత్రమే మాట్లాడకుండా ఉంటారు. నేను అవి తిడుతూ పెరిగిన వాడినే.
నేనేమీ సాధువును కాదు. కానీ అవి తిట్టడం మానేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అవి నాలో నెగటివ్ ఎనర్జీ రెట్టింపు అవుతూ వచ్చింది. దాన్ని వదిలించుకోవడానికి వల్గర్ పదాలు వదిలేశాను.
నువ్వు ఇది కాదురా అని కొన్ని విషయాలు చెబుతాయి. అందుకే అవి మానేశాను అని ఇందులో ఆ వ్యక్తి తెలిపారు. తన అభిప్రాయం ఇదే అనే అని అనసూయ ఇందులో తెలియజేసింది.
Ileana: ప్రభాస్, మహేష్, తారక్, రవితేజ గురించి ఇలియానా ఒక్క మాటలో
రెడ్ సీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఐశ్వర్యరాయ్, ఎమోషనల్ కామెంట్స్
ఈ సంక్రాంతిని కూడా టార్గెట్ చేసిన మీనాక్షి.. భీమవరం పాటతో రచ్చ
ఈ దెబ్బతో కీర్తిసురేష్ టాలీవుడ్ కెరీర్ ప్రశ్నార్థకమేనా?