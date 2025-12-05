`దేవదాసు` చిత్రంతో తెలుగు ఆడియెన్స్ కి పరిచయం అయిన ఇలియానా తెలుగులో అనేక బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకుంది. స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. `పోకిరి`తో బిగ్ బ్రేక్ అందుకుంది.
ఆ తర్వాత `జల్సా`, `కిక్`, `జులాయి`, `దేవుడు చేసిన మనుషులు` వంటి చిత్రాలతో హిట్లు అందుకుంది. చివరగా ఆమె `అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ` చిత్రంలో నటించింది. ఇది ఆడలేదు.
ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఇలియానా తెలుగులో నటించిన హీరోల గురించి ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఒక్కో హీరో గురించి ఒక్క మాటలో ఏం చెప్పిందో చూడండి.
