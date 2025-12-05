Telugu

`దేవదాస్‌`తో ఇలియానా ఎంట్రీ

`దేవదాసు` చిత్రంతో తెలుగు ఆడియెన్స్ కి పరిచయం అయిన ఇలియానా తెలుగులో అనేక బ్లాక్‌ బస్టర్స్ అందుకుంది. స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణించింది. `పోకిరి`తో బిగ్‌ బ్రేక్‌ అందుకుంది.

Author: Aithagoni Raju Image Credits:Instagram
ఇలియానా హిట్‌ మూవీస్‌

ఆ తర్వాత `జల్సా`, `కిక్‌`, `జులాయి`, `దేవుడు చేసిన మనుషులు` వంటి చిత్రాలతో హిట్లు అందుకుంది. చివరగా ఆమె `అమర్‌ అక్బర్‌ ఆంటోనీ` చిత్రంలో నటించింది. ఇది ఆడలేదు.

Image credits: amezon.in
స్టార్‌ హీరోల గురించి ఇలియానా

ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఇలియానా తెలుగులో నటించిన హీరోల గురించి ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఒక్కో హీరో గురించి ఒక్క మాటలో ఏం చెప్పిందో చూడండి.

Image credits: Instagram
ప్రభాస్‌-ఫన్నీ

Image credits: Movie Stills
మహేష్‌ బాబు - రిజర్వుడ్‌

Image credits: mahesh babu instagram
ఎన్టీఆర్‌- గ్రేట్‌ యాక్టర్‌

Image credits: @jr ntr
రవితేజ- వ్యాకీ

Image credits: Facebook / Raviteja
నితిన్‌-క్వైట్‌

Image credits: facebook/@nithin
రామ్‌-పవర్‌

Image credits: instagram/ Ram Pothineni
మంచు విష్ణు- ఫ్రాంక్‌ స్టార్‌

Image credits: our own
తరుణ్‌ - కామిక్‌

Image credits: facebook/@TarunFansClub

