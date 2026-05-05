Telugu

పాత సంప్రదాయాలకు గుడ్‌బై

టాలీవుడ్‌ టూ బాలీవుడ్‌ ఈ సెలబ్రిటీలు పెళ్లికి సంబంధించిన ఎన్నో పాత సంప్రదాయాలకు గుడ్‌బై చెప్పి, కొత్త ట్రెండ్స్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు. 

entertainment May 05 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:Instagram/ Rashmika Mandanna
Telugu

రాజ్‌కుమార్ రావ్

నటుడు రాజ్‌కుమార్ రావ్ సమానత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు. తన పెళ్లి రోజున భార్యతో తన నుదుటిపై సింధూరం పెట్టించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.

Image credits: Social Media
Telugu

దియా మీర్జా

నటి దియా మీర్జా పురుష పురోహితుల సంప్రదాయాన్ని బ్రేక్ చేసింది. తన పెళ్లికి మహిళా పురోహితురాలిని ఆహ్వానించి, ఆమె చేతుల మీదుగా ఒక్కటైంది.
Image credits: SOCIAL MEDIA
Telugu

కత్రినా కైఫ్

ఉత్తర భారతంలో పెళ్లికూతురిని ఆమె సోదరులు పూల చాందినీ కింద మండపంలోకి తీసుకొస్తారు. కానీ కత్రినా పెళ్లిలో ఆమె సోదరీమణులు ఈ వేడుకను నిర్వహించారు.
Image credits: Instagram
Telugu

ప్రియాంక చోప్రా

ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనస్ జంటను చూస్తే 'మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్' అనిపిస్తుంది. ప్రియాంక తనకంటే 10 ఏళ్లు చిన్నవాడైన నిక్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది.
Image credits: Social Media
Telugu

కబీర్ బేడీ

ప్రేమకు వయసుతో సంబంధం లేదని కబీర్ బేడీ నిరూపించారు. ఆయన తన రెండో పెళ్లిలో, కూతురి కంటే చిన్న వయసున్న అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు.
Image credits: instagram
Telugu

సుహాసిని ములే

పెళ్లికి వయసు అడ్డంకి కాదని నటి సుహాసిని ములే నిరూపించారు. ఆమె తన 60వ ఏట మొదటిసారిగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.
Image credits: social media
Telugu

రాజులను తలపించేలా పెళ్లి

విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక రాజులను తలపించేలా మ్యారేజ్‌ చేసుకున్నారు. రెగ్యూలర్‌ ట్రెడిషన్‌ ని బ్రేక్‌ చేసి నయా ట్రెండ్‌కి సరికొత్త శ్రీకారం చుట్టారు. 

Image credits: Instagram/ Rashmika Mandanna

Anasuya: నో మేకప్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే?

Thanuja Puttaswamy: అందం, అభినయంతో కట్టిపడేస్తున్న కన్నడ బ్యూటీ

OTT New Releases: ఈ వారం ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న సినిమాలు ఇవే

Sravanthi Chokarapu: గులాబీ రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న చందమామ