ప్రతిఛాయ

భాష: మలయాళం, స్ట్రీమింగ్: జియో హాట్‌స్టార్, నటీనటులు: నివిన్ పౌలీ, నీతూ కృష్ణ. కొత్తగా ఈ మలయాళ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

entertainment Apr 29 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:Social media
హ్యాపీ రాజ్

భాష: తమిళం,  స్ట్రీమింగ్: ప్రైమ్ వీడియో, నటీనటులు: జి.వి. ప్రకాశ్, శ్రీ గౌరి ప్రియ. ఈ తమిళ సినిమా ఈ వారమే ఓటీటీలోకి వచ్చింది. 

బ్యాండ్ మేళం

భాష: తెలుగు. స్ట్రీమింగ్: జీ5. నటీనటులు- హర్ష్‌ రోషన్‌, శ్రీదేవి. ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది.

24 సీజన్ 2

భాష: హిందీ. స్ట్రీమింగ్: జియో హాట్‌స్టార్. నటీనటులు: అనిల్ కపూర్. ఫేమస్ యాక్షన్ సిరీస్ '24' రెండో సీజన్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఉంది.
అపెక్స్

భాష: ఇంగ్లీష్. స్ట్రీమింగ్: నెట్‌ఫ్లిక్స్. నటీనటులు: టారన్ ఎగర్టన్, చార్లిజ్ థెరాన్. ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో చూడొచ్చు.
మార్టీ సుప్రీం

భాష: ఇంగ్లీష్. స్ట్రీమింగ్: ప్రైమ్ వీడియో. నటీనటులు: తిమోతి చలమెట్, గ్వినేత్ పాల్ట్రో. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
గ్రీన్‌లాండ్ 2: మైగ్రేషన్

భాష: ఇంగ్లీష్. స్ట్రీమింగ్: ప్రైమ్ వీడియో. నటీనటులు: గెరార్డ్ బట్లర్, నెలియా డా కోస్టా. గ్రీన్‌లాండ్ సీక్వెల్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమ్ అవుతోంది.
Sravanthi Chokarapu: గులాబీ రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న చందమామ

Sneha in Swimming Pool: స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో స్నేహని ఇలా చూసి ఉండరు

Top 10 Actress: నయనతారని దెబ్బకొట్టిన రష్మిక, నెం 1 హీరోయిన్‌ ఎవరంటే?

ఫస్ట్ రూ.10కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్న హీరో ఎవరో తెలుసా?