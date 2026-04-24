హాస్టల్లో ఉండి యాక్టింగ్ నేర్చుకుంది స్రవంతి. స్నేహితుల సహకారంతో సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది.
అత్తివారి ఇంట్లో యాక్టింగ్ ఒప్పుకోకపోవడంతో ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది. తర్వాత మళ్లీ గ్యాప్ తీసుకుని యాంకర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది.
ఆ తర్వాత బిగ్బాస్కి వచ్చాక మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు యాంకర్గా, స్టార్గా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. హే బల్వంత్ మూవీలో స్రవంతి క్యారెక్టర్కు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
బిగ్ బాస్ తర్వాత ఆమె మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. వరుసగా సినిమా ప్రమోషన్లు, ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.
స్రవంతి డ్రెస్సింగ్కు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇవెంట్కు తగ్గట్టు క్యాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేయించుకుంటారు. ఆమె డ్రెస్సింగ్తో అందరి ఫోకస్ ఆమె పైనే ఉంటుంది.
బయట ఇవెంట్స్ లో ఎలా ఉన్నా..ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చక్కగా తెలుగింటి అమ్మాయిల కనిపిస్తారు. అందుకే సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది.
గులాబీ రంగు చీరలో తీసిన ఫొటోషూట్ చేసుకుంది స్రవంతి. ఆ ఫొటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. తెలుగమ్మాయి అంటే ఇలానే ఉండాలంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
