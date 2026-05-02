అనసూయ నో మేకప్ లుక్లో మెరిసింది. తాజాగా ఆమె ఒరిజినల్ అందాన్ని చూపిస్తూ ఆకట్టుకుంది. అదే సమయంలో మనకు ఉపయోగపడే విషయాలను పంచుకుంది.
ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు తాను ఉయ్యాల ఊగుతూ రిలాక్స్ అవుతుందట. కానీ ఇందులో ఆమె షాట్ వేసుకున్న లుక్ మాత్రం క్రేజీగా ఉంది.
తాను అలిసిపోయినప్పుడు ఎక్సర్ సైజ్ చేస్తానని పేర్కొంది అనసూయ.
తాను వదిలేయాలనుకున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఈవెంట్లో మాట్లాడతానని, మహిళల కోసం నిలబడతానని పేర్కొంది.
తాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పూజలు చేస్తుందట. అమ్మవారి సేవలో ఉంటుందట. తనపై తనకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈవెంట్లలో పాల్గొంటుందట.
ప్రౌడ్గా, గర్వంగా ఫీలయినప్పుడు యోగా చేస్తుందట. తనని తాను డౌన్ చేసుకుంటుందట.
విచారంగా ఉన్నప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తుందట. ఇందులోనూ మేకప్ లేకుండా మెరిసింది. అదిరిపోయింది.
తనని తాను బర్న్ చేసుకోవడానికి జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తుందట.
ఏం జరిగినా, తాను గివప్ ఇవ్వనని, తనకోసం తాను నిలబడతానని, స్ట్రాంగ్గా మారతానని తెలిపింది అనసూయ.
