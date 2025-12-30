అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ నటించిన ఈ సినిమా చాలా కామెడీగా ఉంటుంది. పైగా కోర్ట్ సీన్లు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. కథ కూడా మధ్యలో చాలా గ్రిప్పింగ్ గా ఉంటుంది.
‘ది గ్రేట్ ఫ్లడ్’ సినిమా వరదల తర్వాత ఏర్పడే పరిస్థితుల గురించి చూపిస్తుంది. ఇది విదేశీ సినిమా అయినా చాలా అలరిస్తుంది.
దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, రానా దగ్గుబాటి నటించిన ఈ సినిమా చాలా బావుంటుంది. ఈ సినిమాలో 1950లలో జరిగిన కథ.
రష్మిక నటించిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయి ప్రేమ, బంధంలో ఇబ్బందులు, స్వీయ అన్వేషణ గురించిన సినిమా ఇది.
చర్చిలో జరిగిన హత్యను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే సినిమా ఇది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు చాలా ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.
జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా ఇది. జాన్వీ అందంగా భలే అలరిస్తుంది.
నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, రాధికా ఆప్టే నటించిన ఈ సినిమా, కొత్తగా పెళ్లయిన భూస్వామి హత్య చుట్టూ తిరుగుతుంది. సినిమా చివరి వరకు కదలకుండా అలా కూర్చుని చూస్తూనే ఉంటాం.
