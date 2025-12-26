నీలి రంగు లెహెంగాలో ఆషికా అందం

ఆషికా రంగనాథ్ నీలి రంగు ఘాగ్రా చోళీ ధరించి పోజులిచ్చింది. ఈ డ్రెస్లో నటి చాలా స్టైలిష్, అందంగా కనిపిస్తోంది.
మిల్కీ బ్యూటీ ఆషికా రంగనాథ్ స్టైలిష్ లుక్కు అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రేమ వర్షం కురుస్తోంది.
ఆషికా రంగనాథ్ కొత్త ఫోటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే 1 లక్ష 75 వేల లైక్స్, ఎనిమిది వందలకు పైగా కామెంట్లు వచ్చాయి.
ఇటీవల కన్నడలో 'గతవైభవ'లో నటించిన ఆషికా రంగనాథ్, ఇప్పుడు తెలుగులో రవితేజతో కలిసి 'భర్త మహాశయులకు విఘ్నప్తి' చిత్రంలో నటిస్తోంది.
ఆషికా తెలుగు సినిమాల్లో గ్లామరస్ పాత్రలతో మెరుస్తోంది. కొత్త సినిమాలో పొట్టి దుస్తుల్లో కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచింది.
కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో వస్తున్న కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విఘ్నప్తి' సినిమాపై చాలా అంచనాలున్నాయి. ఈ చిత్రంలో మరో హీరోయిన్గా డింపుల్ హయాతీ నటిస్తోంది.
ఆషికా తెలుగులో 'విశ్వంభర', తమిళంలో కార్తీతో 'సర్దార్ 2' సినిమాల్లో నటిస్తోంది.
ఆషికా కన్నడలో 'గతవైభవ' సినిమాలో నటించింది. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఏ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకోలేదు. త్వరగా కన్నడలో నటించాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు.
