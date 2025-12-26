Telugu

నీలి రంగు లెహెంగాలో ఆషికా అందం

entertainment Dec 26 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
Telugu

నీలి ఘాగ్రా చోళీలో ఆషికా

ఆషికా రంగనాథ్ నీలి రంగు ఘాగ్రా చోళీ ధరించి పోజులిచ్చింది. ఈ డ్రెస్‌లో నటి చాలా స్టైలిష్, అందంగా కనిపిస్తోంది.

Image credits: Instagram
Telugu

అభిమానులు ఫిదా

మిల్కీ బ్యూటీ ఆషికా రంగనాథ్ స్టైలిష్ లుక్‌కు అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. కామెంట్ సెక్షన్‌లో ప్రేమ వర్షం కురుస్తోంది.

Image credits: Instagram
Telugu

వైరల్ అవుతున్న నటి ఫోటోలు

ఆషికా రంగనాథ్ కొత్త ఫోటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే 1 లక్ష 75 వేల లైక్స్, ఎనిమిది వందలకు పైగా కామెంట్లు వచ్చాయి.

Image credits: Instagram
Telugu

తెలుగు సినిమాల్లో బిజీ

ఇటీవల కన్నడలో 'గతవైభవ'లో నటించిన ఆషికా రంగనాథ్, ఇప్పుడు తెలుగులో రవితేజతో కలిసి 'భర్త మహాశయులకు విఘ్నప్తి' చిత్రంలో నటిస్తోంది.

Image credits: Instagram
Telugu

గ్లామర్ బ్యూటీ

ఆషికా తెలుగు సినిమాల్లో గ్లామరస్ పాత్రలతో మెరుస్తోంది. కొత్త సినిమాలో పొట్టి దుస్తుల్లో కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచింది.

Image credits: Instagram
Telugu

కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ సినిమా

కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో వస్తున్న కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విఘ్నప్తి' సినిమాపై చాలా అంచనాలున్నాయి. ఈ చిత్రంలో మరో హీరోయిన్‌గా డింపుల్ హయాతీ నటిస్తోంది.

Image credits: Instagram
Telugu

తమిళ-తెలుగు సినిమాల్లో నటన

ఆషికా తెలుగులో 'విశ్వంభర', తమిళంలో కార్తీతో 'సర్దార్ 2' సినిమాల్లో నటిస్తోంది.

Image credits: Instagram
Telugu

కన్నడలో ఏ సినిమా?

ఆషికా కన్నడలో 'గతవైభవ' సినిమాలో నటించింది. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఏ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకోలేదు. త్వరగా కన్నడలో నటించాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు.

Image credits: Instagram

పూసలమ్మిన మోనాలిసా ఎంతగా మారిపోయిందో చూశారా

Kriti Sanon: అల్లు అర్జున్‌పై మహేష్‌ బాబు హీరోయిన్‌ ఇంట్రెస్ట్

ఈ హీరోయిన్ నటించిన 4 సినిమాలు డిజాస్టర్లు.. కానీ పేరేమో మరో సావిత్రి

పెళ్ళై ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా ఆ పాత్ర చేశా, అందుకే హీరోయిన్ గా చేయలేదు