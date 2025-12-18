కృతి సనన్.. మహేష్ బాబు హీరోగా వచ్చిన `వన్ నేనొక్కడినే` సినిమాతో హీరోయిన్గా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యింది. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్కి షిఫ్ట్ అయ్యింది.
ఆ తర్వాత నాగచైతన్యతో `దోచెయ్` చిత్రంలో నటించింది. ఈ మూవీ కూడా ఆడలేదు. తెలుగులో చేసిన రెండు సినిమాలు ఆడలేదు. దీంతో హిందీకే ఫిక్స్ అయ్యింది.
చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇటీవల `ఆదిపురుష్`లో సీతగా నటించింది. ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ రూపొందించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఇలా కృతికి టాలీవుడ్ కలిసి రాలేదు.
సక్సెస్ తో సంబంధం లేకుండా హీరోయిన్గా రాణిస్తోన్న కృతి సనన్ తాజాగా ఆసక్తికర కామెంట్ చేసింది. అల్లు అర్జున్ పై మనసు పడింది. ఆయనతో కలిసి నటించాలని ఉందని తెలిపింది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో కృతి సనన్ మాట్లాడుతూ, ఐకాన్ స్టార్పై ప్రశంసలు కురిపించింది. ఆయన అద్భుతమైన నటుడు అని పేర్కొంది.
నటుడిగా అల్లు అర్జున్ అంటే ఇష్టం. ఆయన అద్భుతమై నటుడు. సరైన ప్రాజెక్ట్ వస్తే, ఆయనతో కలిసి పనిచేయడానికి ఇష్టపడతాను అని పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం కృతి సనన్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె హిందీలో `కాక్టెయిల్ 2`లో నటిస్తోంది. ఇటీవల `అమరకావ్యం`లో మెరిసింది.
