జబర్దస్త్ యాంకర్‌గా రష్మి పాపులర్‌

జబర్దస్త్ కామెడీ షోకి యాంకర్‌గా చేసి పాపులర్‌ అయ్యింది రష్మి గౌతమ్‌. దాదాపు 12ఏళ్లుగా ఈ షోకి  యాంకర్‌గా చేస్తుండటం విశేషం. దీని వల్లే ఆమెకి విశేషమైన గుర్తింపు, క్రేజీ వచ్చింది.

entertainment Dec 26 2025
Author: Aithagoni Raju
రష్మి క్రేజ్‌ తగ్గిందా?

అయితే ఇటీవల ఆమె క్రేజ్‌ తగ్గుతున్నట్టుగా ఉంది. ఓవైపు జబర్దస్త్ షోకి క్రేజ్‌ పడిపోయింది. చూసే ఆడియెన్స్ తగ్గిపోయారు. దీంతో రేటింగ్‌ పరంగానూ డౌన్‌ అయ్యింది.

జబర్దస్త్ పడిపోవడానికి కారణం

మెయిన్‌ కమెడియన్లు షో నుంచి వెళ్లిపోవడమే అందుకు కారణం కావచ్చు. అదే సమయంలో జబర్దస్త్ ని మించిన ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ షో ఇంకా కొత్తగా రావడం కూడా దీనికి ఓ కారణంగా చెప్పొచ్చు.

కొత్త ఫోటోలతో రష్మి రచ్చ

ఇదిలా ఉంటే తరచూ సోషల్‌మీడియాలో గ్లామర్‌ ఫోటోలు పంచుకుంటూ ఆకట్టుకుంటుంది రష్మి. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు పర్పుల్‌ కలర్‌ శారీలో దిగిన ఫోటోలు పంచుకుంది రష్మి.

రష్మి కొత్త కండీషన్స్

ఇది ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ ఫోటోలు షేక్‌ చేస్తూ కండీషన్స్ పెట్టింది. ఆల్‌ ఐస్‌, నో పర్మీషన్స్ అని పోస్ట్ చేసింది. ఇదే ఇప్పుడు షాకిస్తుంది.

రష్మి పోస్ట్ పై క్రేజీ రియాక్షన్‌

తన అందాన్ని అందరు చూడటానికి అనుమతి లేదని ఆమె చెప్పడం విశేషం. దీంతో ఇప్పుడీ పిక్స్ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. దీనికి నెటిజన్లు క్రేజీగా రియాక్ట్ కావడం విశేషం.

