పూసలమ్మిన మోనాలిసా ఎంతగా మారిపోయిందో చూశారా

entertainment Dec 22 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:stockPhoto
ఆమె కళ్లకు ఫిదా

ప్రయాగ్ రాజ్ లోని కుంభమేళాలో పూసలు, రుద్రాక్షలు అమ్మేది మోనాలిసా భోంస్లే. ఒక యువకుడు ఆమె ఫోటో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
ముఖంలో ఉన్న ఆ కళే

ఆ పోస్టుతో ఒక్క రాత్రిలో వైరల్ అయిపోయింది మోనాలిసా. ఆమె ముఖంలో ఉన్న సహజ ఆకర్షణ అందరినీ కట్టిపడేసింది.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
రియల్ లైఫ్ మోనాలిసా

వైరల్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ఆమెను ‘రియల్ లైఫ్ మోనాలిసా’ అంటూ పిలవడం మొదలుపెట్టారు.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
సోషల్ మీడియా తార

సోషల్ మీడియా ఫేమ్ రావడంతో ఆమెకు మోడలింగ్ అవకాశాలు కూడా వస్తున్నాయి.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
మధ్యప్రదేశ్ గర్ల్

మధ్యప్రదేశ్ కు చెందిన మోనాలిసా సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి. ఒక్క ఫోటోతో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
మోడలింగ్ చేస్తూ

ప్రస్తుతం మోనాలిసా భోంస్లే మోడలింగ్ చేస్తోంది. అలాగే సినిమాల్లో నటిస్తోంది. తెలుగులో కూడా ఒక సినిమా చేస్తోంది.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram
తెలుగులో మొదటి సినిమా

తెలుగో సాయి చరణ్ హీరోగా ‘లైఫ్’ అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతోంది.

Image credits: monalisabhosle_official/Instagram

