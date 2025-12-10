సమంత.. నాగచైతన్యని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. నాలుగేళ్ల తర్వాత విడిపోయారు. ఇటీవల దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
ఇదిలా ఉంటే ఆ మధ్య సమంత నిర్మాతగా మారి `శుభం` అనే సినిమాని నిర్మించారు. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. బాక్సాఫీసు వద్ద అదిరిపోయే వసూళ్లని రాబట్టింది.
ఇందులో హీరోయిన్గా శ్రియా కొంతం నటించింది. సినిమాలో ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఉన్నాయి. ఆ హీరోయిన్కి చేయడం రాలేదట. దీంతో సమంతనే చెప్పిందట.
దీంతో సమంతనే స్వయంగా ఫస్ట్ నైట్ సీన్లు చేసి చూపించిందట. ఆమె నేర్పించడం వల్లే తాను బాగా చేయగలిగాను అని తెలిపింది శ్రీయా కొంతం. మే 9న విడుదలైన ఈ సినిమా బాగా ఆడింది.
హర్రర్ కామెడీగా రూపొందిన `శుభం` మూవీకి ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల దర్శకుడు. హర్షిత్ రెడ్డి, గవిరెడ్డి శ్రీనివాస్, చరణ్ పేరి, శ్రీయా కొంతం, శ్రావణి లక్ష్మి వంటి వారు నటించారు.
మడత మంచం పై పడుకొని, ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్న అనసూయ
రజినీకి తల్లిగా, లవర్గా, భార్యగా నటించిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా
Anasuya: నేనేమీ సాధువును కాదు.. ఇలా మాట్లాడటం నాకూ వచ్చు
Ileana: ప్రభాస్, మహేష్, తారక్, రవితేజ గురించి ఇలియానా ఒక్క మాటలో