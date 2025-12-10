Telugu

రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత

 సమంత.. నాగచైతన్యని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. నాలుగేళ్ల తర్వాత విడిపోయారు. ఇటీవల దర్శకుడు రాజ్‌ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

entertainment Dec 10 2025
Author: Aithagoni Raju Image Credits:instagram/@samantharuthprabhuoffl
నిర్మాతగా శుభం మూవీని నిర్మించిన సామ్‌

ఇదిలా ఉంటే ఆ మధ్య సమంత నిర్మాతగా మారి `శుభం` అనే సినిమాని నిర్మించారు. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. బాక్సాఫీసు వద్ద అదిరిపోయే వసూళ్లని రాబట్టింది. 

Image credits: instagram/@samantharuthprabhuoffl
ఫస్ట్ నైట్‌ సీన్లు చేయడం రాలేదు

ఇందులో హీరోయిన్‌గా శ్రియా కొంతం నటించింది. సినిమాలో ఫస్ట్ నైట్‌ సీన్‌ ఉన్నాయి. ఆ హీరోయిన్‌కి చేయడం రాలేదట. దీంతో సమంతనే చెప్పిందట. 

Image credits: instagram/@shriya.kontham
సమంతనే స్వయంగా చేసి చూపించింది

దీంతో సమంతనే స్వయంగా ఫస్ట్ నైట్ సీన్లు చేసి చూపించిందట. ఆమె నేర్పించడం వల్లే తాను బాగా చేయగలిగాను అని తెలిపింది శ్రీయా కొంతం. మే 9న విడుదలైన ఈ సినిమా బాగా ఆడింది. 

Image credits: samantharuthprabhuoffl instagram
హర్రర్‌ కామెడీగా శుభం

హర్రర్‌ కామెడీగా రూపొందిన `శుభం` మూవీకి ప్రవీణ్‌ కాండ్రేగుల దర్శకుడు.  హర్షిత్‌ రెడ్డి, గవిరెడ్డి శ్రీనివాస్‌, చరణ్‌ పేరి, శ్రీయా కొంతం, శ్రావణి లక్ష్మి వంటి వారు నటించారు.

Image credits: instagram/@samantharuthprabhuoffl

