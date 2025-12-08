మడత మంచం పై పడుకొని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తుంది స్టార్ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్. ఫామ్ హౌస్ లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
పచ్చని చెట్ల నడుమ.. మంచం వేసుకుని.. లేగదూడతో ఆడుకుంటున్న ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది అనసూయ
ఉదయాన్నే సూర్య కిరణాల వెలుగులో మెరిసిపోతోంది టాలీవుడ్ నటి. చలికాలం నులివెచ్చని కిరణాలను ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
ఈమధ్య కాలంలో సైలెంట్ అయిపోయింది అనసూయ.. సినిమాల్లో పెద్దగా యాక్టీవ్ గా లేదు. వరుసగా హిట్ సినిమాలు చేసిన ఆమెకు, ఇప్పుడు సినిమాలు లేవని తెలుస్తోంది.
