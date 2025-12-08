Telugu

ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్న అనసూయ

మడత మంచం పై పడుకొని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తుంది స్టార్ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్. ఫామ్ హౌస్ లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది.  

entertainment Dec 08 2025
Author: Mahesh Jujjuri Image Credits:itsme_anasuya
Telugu

లేగదూడతో ఆడుకుంటూ

పచ్చని చెట్ల నడుమ.. మంచం వేసుకుని.. లేగదూడతో ఆడుకుంటున్న ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది అనసూయ

Image credits: itsme_anasuya
Telugu

సూర్య కిరణాల వెలుగులో

ఉదయాన్నే  సూర్య కిరణాల వెలుగులో మెరిసిపోతోంది టాలీవుడ్ నటి. చలికాలం నులివెచ్చని కిరణాలను ఎంజాయ్ చేస్తోంది. 

Image credits: itsme_anasuya
Telugu

సినిమాలు లేవా?

ఈమధ్య కాలంలో సైలెంట్ అయిపోయింది అనసూయ.. సినిమాల్లో పెద్దగా యాక్టీవ్ గా లేదు. వరుసగా హిట్ సినిమాలు చేసిన ఆమెకు, ఇప్పుడు సినిమాలు లేవని తెలుస్తోంది. 

Image credits: itsme_anasuya

ర‌జినీకి త‌ల్లిగా, ల‌వ‌ర్‌గా, భార్య‌గా న‌టించిన హీరోయిన్ ఎవ‌రో తెలుసా

Anasuya: నేనేమీ సాధువును కాదు.. ఇలా మాట్లాడటం నాకూ వచ్చు

Ileana: ప్రభాస్‌, మహేష్‌, తారక్‌, రవితేజ గురించి ఇలియానా ఒక్క మాటలో

రెడ్ సీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఐశ్వర్యరాయ్, ఎమోషనల్ కామెంట్స్