పూజా హెగ్డే తన కెరీర్ లో అల్లు అర్జున్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ లాంటి హీరోలతో నటించింది. ఆమె కెరీర్ లో ఉత్తమ చిత్రాల లిస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
పూజా హెగ్డేకి దక్కిన తొలి కమర్షియల్ హిట్ ఈ చిత్రమే. అల్లు అర్జున్ సరసన హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఆమె నటించిన ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో, ఎన్టీఆర్ కి జోడీగా పూజా హెగ్డే నటించిన ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ అయింది. రాయలసీమ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో త్రివిక్రమ్ హీరోయిన్ పాత్రకి కూడా పెద్దపీట వేశారు.
మహేష్ బాబు, పూజా హెగ్డే జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. పూజా హెగ్డే ఖాతాలో మరో హిట్ గా మహర్షి నిలిచింది.
వరుణ్ తేజ్, హరీష్ శంకర్ కాంబోలో వచ్చిన వైవిధ్యమైన మూవీ ఇది. ఈ మూవీలో పూజా హెగ్డే లిమిటెడ్ రోల్ లో నటించింది. అయినప్పటికీ ఆమె పాత్రకి సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
అల్లు అర్జున్ డీజే చిత్రంతో తొలి అందుకున్న పూజా హెగ్డేకి చివరి విజయం కూడా బన్నీ సినిమాతోనే దక్కింది. వీరిద్దరి సెకండ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన అల వైకుంఠపురములో సంచలన విజయం అందుకుంది. క
Allu Arjun Top 5 Films: బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసిన బన్నీ టాప్ 5 మూవీస్
ధురంధర్ కథ కాపీ ఆరోపణలు.. ఆదిత్య ధర్ వార్నింగ్ ఎవరికో తెలుసా?
Top 5 Disasters: నిర్మాతలను ముంచేసిన టాలీవుడ్ టాప్ 5 డిజాస్టర్లు ఇవే
ఫ్లాప్ హీరోయిన్ కెరీర్ కి ఊపిరి పోసిన బాలయ్య, సినిమాలన్నీ డిజాస్టర్స్