ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ పరంగా తిరుగులేని హీరోయిన్. నటనలో కూడా ఆమె మంచి మార్కులు వేయించుకుంది. కానీ ఆమె నటించిన సినిమాలు ఎక్కువగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫెయిల్ అవుతున్నాయి.
ఈ చిత్రం ప్రగ్యా జైస్వాల్ కి టాలీవుడ్లో బలమైన గుర్తింపును ఇచ్చింది. అయితే కమర్షియల్ ఈ మూవీ ఫెయిల్యూర్.
కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ మూవీ ప్రగ్యా జైస్వాల్ కెరీర్ కి ఉపయోగపడలేదు.
మిశ్రమ స్పందనతో నిరాశపరిచిన చిత్రంగా నిలిచింది.
భారీ తారాగణం ఉన్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయి హిట్ కాలేకపోయింది.
కామెడీ జోనర్ లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమైంది.
భారీ విజయంతో ఆమె కెరీర్కు మళ్లీ ఊపిరి పోసిన హిట్ చిత్రం అఖండ. ప్రగ్యా కెరీర్ లో ఇదే ఫస్ట్ హిట్.
మోహన్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీలో ప్రగ్యా కూడా నటించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణమైన డిజాస్టర్ అయింది ఈ చిత్రం.
మరోసారి ప్రగ్యా జైస్వాల్ కి బాలయ్య తోనే హిట్ దక్కింది. డాకు మహారాజ్ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది.
