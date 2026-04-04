Telugu

ప్రగ్యా జైస్వాల్

ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ పరంగా తిరుగులేని హీరోయిన్. నటనలో కూడా ఆమె మంచి మార్కులు వేయించుకుంది. కానీ ఆమె నటించిన సినిమాలు ఎక్కువగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. 

entertainment Apr 04 2026
Author: Tirumala Dornala Image Credits:Instagram/Pragya Jaiswal
Telugu

కంచె

ఈ చిత్రం ప్రగ్యా జైస్వాల్ కి టాలీవుడ్‌లో బలమైన గుర్తింపును ఇచ్చింది. అయితే కమర్షియల్ ఈ మూవీ ఫెయిల్యూర్.

Telugu

గుంటూరోడు :

కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ మూవీ ప్రగ్యా జైస్వాల్ కెరీర్ కి ఉపయోగపడలేదు.

Telugu

నక్షత్రం

మిశ్రమ స్పందనతో నిరాశపరిచిన చిత్రంగా నిలిచింది.

Telugu

జయ జానకి నాయక

భారీ తారాగణం ఉన్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయి హిట్ కాలేకపోయింది.

Telugu

ఆచారి అమెరికా యాత్ర

కామెడీ జోనర్ లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమైంది.

Telugu

అఖండ

భారీ విజయంతో ఆమె కెరీర్‌కు మళ్లీ ఊపిరి పోసిన హిట్ చిత్రం అఖండ. ప్రగ్యా కెరీర్ లో ఇదే ఫస్ట్ హిట్.

Telugu

సన్నాఫ్ ఇండియా

మోహన్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీలో ప్రగ్యా కూడా నటించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణమైన డిజాస్టర్ అయింది ఈ చిత్రం.

Telugu

డాకు మహారాజ్

మరోసారి ప్రగ్యా జైస్వాల్ కి బాలయ్య తోనే హిట్ దక్కింది. డాకు మహారాజ్ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది.

