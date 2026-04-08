ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లని రాబట్టిన టాప్ 5 మూవీస్ ఏంటో చూద్దాం.
అల్లు అర్జున్ నటించిన చిత్రాల్లో కలెక్షన్ల పరంగా టాప్లో ఉన్న మూవీ `పుష్ప 2`. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద రూ.1785కోట్లు వసూలు చేసి మొదటి స్థానంలో ఉంది.
బన్నీ నటించిన చిత్రాల్లో కలెక్షన్ల పరంగా రెండో స్థానంలో ఉన్న మూవీ `పుష్ప`. సుకుమార్ రూపొందించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద రూ.390కోట్లు రాబట్టింది.
అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో కలెక్షన్ల పరంగా మూడో స్థానంలో ఉన్న సినిమా `అల వైకుంఠపురములో`. త్రివిక్రమ్ రూపొందించిన ఈ చిత్రం రూ.269కోట్లు రాబట్టింది.
అల్లు అర్జున్ నటించిన చిత్రాల్లో `సరైనోడు` మూవీ భారీ వసూళ్లని రాబట్టింది. అప్పట్లో ఇది రూ.127కోట్లు వసూలు చేసి నాల్గో స్థానంలో నిలిచింది.
ఐదో స్థానంలో `దువ్వాడ జగన్నాథం` అని చెప్పొచ్చు. హరీష్ శంకర్ రూపొందించిన `డీజే` బాక్సాఫీసు వద్ద వంద కోట్లకుపైగా సాధించి టాప్ గ్రాసర్స్ లో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.
