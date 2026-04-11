`నా సామి రంగ`, `భర్తమహాశయులకు విజ్ఞప్తి` చిత్రాలతో తెలుగులో ఫేమస్ అయిన హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. తన బిజీ షెడ్యూల్కు బ్రేక్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ ట్రావెలింగ్లో ఉన్నారు.
ఆషికా రంగనాథ్ చివరగా తెలుగులో రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' అనే సినిమాలో నటించారు. ప్రస్తుతం మరో రెండు సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం ఆషికా రంగనాథ్ 'విశ్వంభర', 'సర్దార్ 2' సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాల మధ్య బ్రేక్ తీసుకుని మేఘాలయ వెళ్లారు.
ఆషికా రంగనాథ్ మేఘాలయలోని అందమైన ప్రదేశాలు, జలపాతాలను సందర్శించారు. రోడ్డు పక్కన మోమోలు, మ్యాగీ తింటూ సింపుల్గా లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేశారు.
మేఘాలయలో తన సాహస యాత్రకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఆషికా పంచుకున్నారు. అక్కడ భయానకమైన ట్రెక్తో పాటు గుహలను కూడా అన్వేషిస్తూ వెకేషన్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు.
ఆషికా రంగనాథ్ మేఘాలయలోని పచ్చని కొండలు, పర్వతాలు, అడవులు, గుహలు, జలపాతాలు, నదులు, వాగులు.. ఇలా అన్నింటినీ ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు.
ఇటీవల జరిగిన 'చందనవన ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అకాడమీ' అవార్డుల వేడుకలో ఆషికా రంగనాథ్ 'గతవైభవ' సినిమాకు గాను ఉత్తమ నటి అవార్డును అందుకున్నారు.
