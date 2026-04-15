Telugu

ఓటీటీలోకి వచ్చిన థ్రిల్లర్ సినిమాలు

ఈ వారం ఓటీటీలో కొన్ని అదిరిపోయే థ్రిల్లర్ సినిమాలు వచ్చాయి. వాటి లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. మీరు ఫ్రీగా ఉంటే మాత్రం కచ్చితంగా చూడండి. థ్రిల్‌ పక్కా. 

entertainment Apr 15 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:social media
Telugu

రేపు ఉదయం 10 గంటలకు

ఇది తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా.  ఆద్యంతం థ్రిల్లింగ్‌గా సాగే ఈ  చిత్రం ప్రైమ్‌ లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. ఓటీటీలో ఇది రచ్చ చేస్తుంది.

Image credits: social media
Telugu

తూ యా మై

ఇది ఇద్దరు స్నేహితుల సాహస యాత్రకు సంబంధించిన సినిమా. ఈ హిందీ మూవీ  నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో  స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. 

Image credits: social media
Telugu

కనిమంగళం కోవిలకం

ఇది మలయాళ హారర్ కామెడీ సినిమా. ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతున్న ఈ మూవీ సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)లో  స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది.

Image credits: social media
Telugu

నాంగళ్

ఈ సినిమా కథ పిల్లల కోణం నుంచి సాగుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని  సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)లో  స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. ఓటీటీలో మాత్రం ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. 

Image credits: social media
Telugu

ఖాకీ సర్కస్

ఇక 'ఖాకీ సర్కస్' అనే తమిళ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా జీ5 (Zee5)లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. ఇందులో ఫన్‌తో కూడిన థ్రిల్ ఆద్యంతం కట్టిపడేస్తుంది. 

Image credits: social media
Telugu

తాయ్ కిళవి

రాధికా శరత్‌కుమార్ నటించిన 'తాయ్ కిళవి' సినిమా జియో హాట్‌స్టార్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది థియేటర్లో దుమ్ములేపింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా హవా చూపిస్తోంది. 

Image credits: social media
Telugu

అమృత అంజన్

ఇది కన్నడ కామెడీ సినిమా. ఆద్యంతం నవ్వులు పూయించే ఈ మూవీ ఓటీటీలో వైరల్‌ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది.

Image credits: social media

