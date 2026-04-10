Telugu

థ్రిల్లర్స్ ఇష్టమైతే ఈ ఓటీటీ సినిమాలు మిస్ అవ్వొద్దు

entertainment Apr 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
ది గోట్ లైఫ్

పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన ఈ సినిమా జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఉంది. సౌదీ అరేబియా ఎడారిలో ఒంటరిగా చిక్కుకుపోయిన ఓ వ్యక్తి బతుకు పోరాటమే ఈ సినిమా.

మంజుమ్మల్ బాయ్స్

ఇవి జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఉంది. కొడైకెనాల్‌లోని గుణ కేవ్‌కు వెళ్లిన స్నేహితుల బృందం, అక్కడ ఊహించని ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటుంది. అదే ఈ సినిమా కథ.

ట్రాప్డ్

ఈ సినిమాను జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు. నిర్మాణం జరుగుతున్న ఓ బిల్డింగ్‌లో అనుకోకుండా చిక్కుకుపోయిన ఓ యువకుడు ఏం చేశాడనేదే దీని కథ.

2018

కేరళను అతలాకుతలం చేసిన వరదల నేపథ్యంలో వచ్చిన సినిమా ఇది.   ఆ ప్రళయంలో ప్రజలు తమను తాము కాపాడుకోవడానికి పోరాడారు. ఈ చిత్రాన్ని సోనీ లివ్‌లో చూడొచ్చు.

NH 10

అనుష్క శర్మ నటించిన థ్రిల్లర్ ఇది. రోడ్ ట్రిప్‌కు వెళ్లిన ఓ జంట, దారిలో ఓ హత్యను చూస్తారు. ఆ తర్వాత వారి జీవితం ఏం జరుగుతుంది అనేదే కథ.

హెలెన్

ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉంది. తాను పనిచేసే రెస్టారెంట్‌లోని ఫ్రీజర్ రూమ్‌లో చిక్కుకుపోయిన హెలెన్ ప్రాణాలతో ఎలా బయటపడిందనేదే కథ.

మలయాన్‌కుంజు

ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు. కొండచరియలు విరిగిపడటంతో శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన ఓ వ్యక్తి, ఆ ప్రమాదం నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడనేదే ఈ సినిమా కథ.

