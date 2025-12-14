Telugu

హృతిక్ రోషన్ 'క్రిష్' సినిమాలో ధోని భార్య నటించిందా?

Dec 14 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram/Sakshi Singh Dhoni
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో సాక్షి యాక్టివ్

స్టార్ క్రికెటర్ ధోనితో పోలిస్తే అతని భార్య సాక్షి సింగ్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు తన ఫోటోలు పోస్టు చేస్తుంది.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
త్రోబ్యాక్ ఫోటో

రెండు రోజుల క్రితం ఆమె తన త్రోబ్యాక్ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటో ఒక్కసారిగా వైరల్ అయింది.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
స్నేహితులతో

స్కూలు చదువుకుంటున్న సమయంలో స్నేహితులతో ఆమె కలిసి తిరిగిన ఫోటోలను ఆమె షేర్ చేసుకుంది.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
స్నేహితులతో సంబరాలు

చాలా ఫోటోలలో సాక్షి సింగ్ ధోనీ తన స్నేహితులతో ఎంతో ఆనందంగా కనిపిస్తోంది.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
పాత ఫోటోలే అయినా

సాక్షి సింగ్ ధోనీ ఫోటోలు నెటిజన్లకు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించాయి. వాటికి లైకులు, కామెంట్లు అధికంగానే వచ్చాయి.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
హృతిక్‌తో సాక్షి సింగ్ ధోనీ

అన్ని ఫోటోలలో ఒక ఫోటో బాగా వైరల్ అయింది. అందులో క్రిష్ షూటింగ్ సమయంలో హృతిక్ రోషన్‌తో ఉన్న సాక్షి సింగ్ ధోని ఉన్న ఫోటో అది.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
చైల్డ్ ఆర్టిస్టా అని ప్రశ్న

ఈ ఫోటోను చూసిన వారు  క్రిష్ సినిమాలో సాక్షి సింగ్ ధోనీ నటించిందా? అనే సందేహం ఎంతో మందికి వచ్చింది. ఆ సినిమాలోమీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్టా అని నెటిజన్లు ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
పర్యటన ఫోటో

అసలు విషయం ఏమిటంటే, క్రిష్ సినిమాలో సాక్షి నటించలేదు. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సాక్షి సింగ్ ధోని అక్కడికి పర్యటనకు వెళ్లారు. అప్పుడు ఫోటో దిగారు.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni

