హృతిక్ రోషన్ 'క్రిష్' సినిమాలో ధోని భార్య నటించిందా?

స్టార్ క్రికెటర్ ధోనితో పోలిస్తే అతని భార్య సాక్షి సింగ్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు తన ఫోటోలు పోస్టు చేస్తుంది.
రెండు రోజుల క్రితం ఆమె తన త్రోబ్యాక్ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటో ఒక్కసారిగా వైరల్ అయింది.
స్కూలు చదువుకుంటున్న సమయంలో స్నేహితులతో ఆమె కలిసి తిరిగిన ఫోటోలను ఆమె షేర్ చేసుకుంది.
చాలా ఫోటోలలో సాక్షి సింగ్ ధోనీ తన స్నేహితులతో ఎంతో ఆనందంగా కనిపిస్తోంది.
సాక్షి సింగ్ ధోనీ ఫోటోలు నెటిజన్లకు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించాయి. వాటికి లైకులు, కామెంట్లు అధికంగానే వచ్చాయి.
అన్ని ఫోటోలలో ఒక ఫోటో బాగా వైరల్ అయింది. అందులో క్రిష్ షూటింగ్ సమయంలో హృతిక్ రోషన్తో ఉన్న సాక్షి సింగ్ ధోని ఉన్న ఫోటో అది.
ఈ ఫోటోను చూసిన వారు క్రిష్ సినిమాలో సాక్షి సింగ్ ధోనీ నటించిందా? అనే సందేహం ఎంతో మందికి వచ్చింది. ఆ సినిమాలోమీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్టా అని నెటిజన్లు ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు.
అసలు విషయం ఏమిటంటే, క్రిష్ సినిమాలో సాక్షి నటించలేదు. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సాక్షి సింగ్ ధోని అక్కడికి పర్యటనకు వెళ్లారు. అప్పుడు ఫోటో దిగారు.
