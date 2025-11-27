Telugu

రివాల్వర్‌ రీటాతో వస్తోన్న కీర్తిసురేష్‌

కీర్తిసురేష్‌ ప్రస్తుతం `రివాల్వర్‌ రీటా` అనే చిత్రంలో నటించింది. తమిళంలో రూపొందిన ఈ మూవీ రాధికాశరత్‌ కుమార్‌ కీలక పాత్రలో నటించగా, సునీల్‌ విలన్‌ రోల్‌ చేశారు. 

entertainment Nov 27 2025
Author: Aithagoni Raju Image Credits:instagram/@keerthysureshofficial
యాక్షన్‌ కామెడీగా రివాల్వర్‌ రీటా

జేకే చంద్రు దర్శకత్వం వహించారు. యాక్షన్‌ కామెడీ గా రూపొందిన ఈ సినిమాని అదే పేరుతో తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నారు. రేపు శుక్రవారం(నవంబర్‌ 28న) ఈ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది.

చిరంజీవిపై కీర్తిసురేష్‌ కామెంట్స్

 కీర్తిసురేష్‌ నటించిన లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ చిత్రం కావడం విశేషం. ఈసినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఆమె చిరంజీవిపై షాకింగ్‌ కామెంట్స్ చేసింది. అవి దుమారం రేపుతున్నాయి. 

విజయ్‌ డాన్స్ అంటే ఇష్టం

విజయ్‌, చిరంజీవి డాన్సుల్లో ఎవరు బెస్ట్‌ అంటే, తనకు విజయ్‌ డాన్స్ అంటేనే ఇష్టమని తెలిపింది. ఈ విషయం చిరంజీవి కూడా తెలుసు అని, ఆయనతోనూ ఈ విషయాన్ని డిస్కష్‌ చేసిన్నట్టు  చెప్పింది.

కీర్తి సురేష్‌ తెలుగు కెరీర్‌ ప్రశ్నార్థకమేనా?

దీంతో ఈ వ్యాఖ్యలు పెద్ద దుమారం రేపుతున్నాయి. కీర్తి కామెంట్స్ వివాదంగా మారిన నేపథ్యంలో ఆమె టాలీవుడ్‌ కెరీర్‌ ఇక ప్రశ్నార్థకమే అంటున్నారు నెటిజన్లు. ఆఫర్లు కష్టం అంటున్నారు.

విజయ్‌ దేవరకొండతో సినిమాలో నటిస్తోన్న కీర్తి

ప్రస్తుతం కీర్తిసురేష్‌ తెలుగులో విజయ్‌ దేవరకొండతో ఓ సినిమా చేస్తోంది. రవి కిరణ్‌ కోలా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. 

