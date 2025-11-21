Telugu

1.సమంత

ఓర్మాక్స్ మీడియా అక్టోబర్‌ నెలకు సంబంధించిన విడుదల చేసిన ఇండియా మోస్ట్ పాపులర్‌ టాప్‌ 10 హీరోయిన్ల జాబితాలో సమంత మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె గత కొన్నాళ్లుగా టాప్‌లోనే ఉంటోంది. 

entertainment Nov 21 2025
Author: Aithagoni Raju Image Credits:instagram/samantha
2.అలియాభట్‌

ఈ జాబితాలో అలియా భట్‌ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె చాలా నెలలుగా టాప్‌ 2లో ఉంటోంది. అలియా భట్‌ తెలుగులో `ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌`లో నటించిన విషయం తెలిసిందే. 

Image credits: instagram
3.కాజల్‌

ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన టాప్‌ 10 లిస్ట్ లో మూడో స్థానంలో కాజల్‌ అగర్వాల్‌ నిలిచింది. ఆమె ఇప్పుడు సినిమాల కంటే యాడ్స్ తోనే ఎక్కువగా బిజీగా ఉంటోంది. 

Image credits: Instagram/Kajal Aggarwal
4.రష్మిక మందన్నా

ఈ జాబితాలో రష్మిక మందన్నా నాల్గో స్థానంలో నిలిచింది. నేషనల్‌ క్రష్‌గా రాణిస్తూ, వేల, వందల కోట్ల చిత్రాల్లో భాగమైన ఆమె టాప్‌ 4లో నిలవడం గమనార్హం.  

Image credits: instagram
5.త్రిష

ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన జాబితాలో త్రిష ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె ఇటీవల బ్యాక్‌ టూ బ్యాక్‌ కోలీవుడ్‌ చిత్రాలతో అలరించిన విషయం తెలిసిందే. 

Image credits: pinterest
6.దీపికా పదుకొనె

`కల్కి 2898 ఏడీ` చిత్రంతో తెలుగు ఆడియెన్స్ కి పరిచయం అయిన దీపికా పదుకొనె ఈ జాబితాలో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె ఇటీవల `స్పిరిట్‌`, `కల్కి 2` ల నుంచి తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే.

Image credits: instagram
7.సాయిపల్లవి

ఇటీవల `తండేల్‌`తో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించిన సాయిపల్లవి ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో `రామాయణ్‌`లో  సీతగా నటిస్తోంది. ఆమె ఓర్మాక్స్ మీడియా జాబితాలో ఏడో స్థానంలో నిలవడం విశేషం. 

Image credits: instagram
8.నయనతార

లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌గా రాణిస్తోన్న నయనతార ఈ జాబితాలో ఎనిమిదో స్థానం దక్కించుకుంది. ఆమె ప్రస్తుతం `మన శంకరవర ప్రసాద్‌`తోపాటు బాలయ్య, గోపీచంద్‌ మలినేని మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

Image credits: Instagram nayanthara
9.శ్రీలీల

ఇటీవల `మాస్‌ జాతర`తో పరాజయాన్ని చవిచూసిన శ్రీలీల ఈ జాబితాలో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలవడం విశేషం. 

Image credits: Instagram Sreeleela
10.తమన్నా

ఇటీవల `ఓడెల 2`తో ఆకట్టుకున్న తమన్నా.. ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన ఇండియా మోస్ట్ పాపులర్‌ టాప్‌ 10  హీరోయిన్ల జాబితాలో పదో స్థానంలో నిలిచింది. 

Image credits: Social Media

