పిల్లలతో కలిసి నటించిన స్టార్స్

కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో హీరోలు తమ పిల్లలతో కలిసి నటించడం చాలా అరుదు. కానీ కొందరు స్టార్లు మాత్రం ఇందుకు మినహాయింపు. తమ సొంత పిల్లలతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకొని వార్తల్లో నిలిచారు. 

entertainment Mar 25 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:social media
శ్రీనాథ్

'రసికర రాజా'గా పేరుగాంచిన శ్రీనాథ్, తన కొడుకు రోహిత్ శ్రీనాథ్‌తో కలిసి 'ఎరడు రేఖెగళు' అనే సినిమాలో నటించారు.

లోకేష్

దివంగత నటుడు లోకేష్ తన కుమారుడు సృజన్ లోకేష్‌తో కలిసి 'భుజంగయ్యన దశావతార' చిత్రంలో నటించారు.

శివరాజ్‌కుమార్

హ్యాట్రిక్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్ 'అండమాన్' సినిమాలో తన కుమార్తె నివేదితతో కలిసి నటించారు.

ఎస్ నారాయణ్

నటుడు, దర్శకుడు అయిన ఎస్ నారాయణ్ తన కొడుకు పంకజ్‌తో కలిసి 'విశాలాక్షమ్మన గండ' చిత్రంలో నటించారు.

శరణ్

నటుడు శరణ్ 'గురు శిష్యరు' సినిమాలో తన కొడుకు హృదయ్‌తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.

జగ్గేష్

నవరస నాయక జగ్గేష్ తన కొడుకు గురుతో కలిసి 'యారద్దో దుడ్డు ఎల్లమ్మన జాత్రె' చిత్రంలో నటించారు.

దర్శన్ తూగుదీప

నటుడు దర్శన్ తూగుదీప 'మిస్టర్ ఐరావత' సినిమాలో తన కొడుకు వినీశ్‌తో కలిసి నటించారు.

గణేష్

గోల్డెన్ స్టార్ గణేష్ 'చమక్' చిత్రంలో తన కూతురు చరిత్ర్యతో కలిసి ఒక చిన్న సన్నివేశంలో కనిపించారు.

దేవరాజ్

నటుడు దేవరాజ్ తన కొడుకు ప్రజ్వల్‌తో కలిసి 'అర్జున' అనే సినిమాలో నటించారు.

డా. రాజ్‌కుమార్

డాక్టర్ రాజ్‌కుమార్ తన కొడుకు శివరాజ్‌కుమార్‌తో 'శివ మెచ్చిద కన్నప్ప'లో, కూతురు పూర్ణిమతో 'ప్రేమద కాణికె'లో, మరో కొడుకు పునీత్‌తో 'యారివను' సహా పలు చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు.

