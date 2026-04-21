Telugu

ఫస్ట్ పది కోట్లు తీసుకున్న హీరో

ఒక ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఎక్కువ పారితోషికం ఎవరు తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ పది కోట్లు రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్న హీరో ఎవరనేది చూస్తే. 

entertainment Apr 21 2026
Author: Aithagoni Raju
Telugu

ఫస్ట్ రూ.10కోట్లు తీసుకున్న చిరు

ఇండియన్‌ సినిమాలో మొదటిసారి పది కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్న హీరో చిరంజీవి. `ఠాగూర్‌` సమయంలో చిరు ఈ రేంజ్‌లో రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్నారు. 

Image credits: Asianet News
Telugu

అమితాబ్‌ రూ.3కోట్లు

చిరంజీవి పది కోట్లు తీసుకున్న సమయంలో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కేవలం రూ.3కోట్లు మాత్రమే రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్నారు. 

Image credits: Asianet News
Telugu

నాగార్జున రూ.6కోట్లు

చిరు పది కోట్లు తీసుకున్న సమయంలో నాగార్జున ఆరు కోట్లు తీసుకున్నారు. టాలీవుడ్‌లో చిరంజీవి తర్వాత అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న హీరోగా నాగ్‌ నిలిచారు. 

Image credits: Asianet News
Telugu

బాలయ్య రూ.5కోట్లు

ఆ టైమ్‌లో బాలకృష్ణ ఐదు కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. చిరంజీవి రెమ్యూనరేషన్‌లో ఆయనది సగం కావడం గమనార్హం. 

Image credits: facebook/@nandamuribalakrishna
Telugu

వెంకటేష్‌ రూ.4కోట్లు

చిరంజీవి పది కోట్లు తీసుకున్నప్పుడు వెంకటేష్‌ రూ.4కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్నారు.

Image credits: facebook/@venkateshdaggubati
Telugu

షారూఖ్‌ ఖాన్ రూ.6కోట్లు

ఇక బాలీవుడ్‌లో ఆ టైమ్‌లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న హీరో షారూఖ్‌ ఖాన్‌. ఆయన ఆరు కోట్లు తీసుకున్నారు. 

Image credits: instagram
Telugu

అమీర్‌ ఖాన్‌ రూ.6కోట్లు

ఆ టైమ్‌లో మిస్టర్‌ పర్‌ఫెక్ట్ అమీర్‌ ఖాన్‌ కూడా భారీగా పారితోషికం తీసుకున్నారు. ఆయన ఆరు కోట్ల వరకు అందుకున్నారట. 

Image credits: Film Scene
Telugu

హృతిక్‌ రోషన్‌ రూ.5కోట్లు

చిరంజీవి పది కోట్లు తీసుకుంటున్నప్పుడు హృతిక్‌ ఐదు కోట్లు తీసుకున్నారు. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్నవారిలో ఒకరిగా నిలిచారు. 

Image credits: instagram

