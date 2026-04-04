80వ దశకంలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలిగిన నటీమణులు ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తే వాళ్ల స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఆలోచనతోనే AI ఫొటోలను క్రియేట్ చేసింది. చూస్తే మాత్రం వాహ్ అనాల్సిందే
పొడగరి సుందరి శోభన ఆ రోజుల్లోనే ఎంతో స్టైలిష్గా ఉండేవారు. మరి ఇప్పటి ట్రెండ్లో ఆమె ఇలా కనిపిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు హీరోయిన్గా వస్తే ఇప్పుడున్నవాళ్లంతా పరార్.
నిజానికి ఈ ఫొటోలో ఉన్నదానికంటే 80వ దశకంలోనే శ్రీదేవి చాలా అందంగా, స్టైలిష్గా కనిపించేవారు. ఇప్పుడు కూడా అదిరిపోయేలా ఉన్నారు అతిలోక సుందరి.
పేరుకు తగ్గట్టే అందమైన నవ్వుతో మనసు దోచిన సుహాసిని ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఇస్తే బహుశా ఇంతకంటే స్టైలిష్గా కనిపించేవారేమో.
ఈ ఫొటోలో కన్నా నిజ జీవితంలోనే అమల అప్పట్లో చాలా స్టైలిష్గా కనిపించేవారు. ఆ కాలంలో తన స్టైలిష్ లుక్స్తో ట్రెండ్ సెట్ చేసిన నటి ఆమె.
రేవతి ఒక ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ. ఆమె సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో కూడా దాదాపు ఇలాంటి లుక్లోనే ఉండేవారని చెప్పొచ్చు.
ఆనాటి స్టార్ హీరోయిన్ సరిత ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి వస్తే, సరిగ్గా ఇలాగే స్టైలిష్గా కనిపిస్తారేమో.
రాధికా శరత్కుమార్ ఇప్పటికీ మంచి డిమాండ్ ఉన్న నటి. ఆమె గనక 2026లో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తే బహుశా ఇలా కనిపించేవారేమో.
అంబిక సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు చాలా స్టైలిష్గా ఉండేవారు. మరి ఆమె ఈ ఏఐ లుక్లోనూ అదిరిపోయేలా, స్టయిలీష్గా ఉన్నారు.
కన్నడలో సుప్రభాత సినిమాలతో పాటు ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించిన దివంగత నటి శ్రీవిద్య. ఆమె ఈ జనరేషన్లో ఉండుంటే ఇలా కనిపించేవారేమో.
తన నటనతో నవ్విస్తూ, ఏడిపిస్తూ, ప్రేక్షకులను అలరించిన నటి లక్ష్మి. ఆమె ఏఐ లుక్లో మాత్రం అదిరిపోయేలా ఉన్నారు.
