అందంలో హీరోయిన్లకు పోటీనిస్తున్న హారిస్ రౌఫ్ భార్య ముజ్నా

cricket-sports Sep 23 2025
Author: Mahesh Rajamoni Image Credits:Instagram
హారిస్ రవూఫ్ భార్య ఎవరు?

పాకిస్థాన్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్ భార్య పేరు ముజ్నా మసూద్. ఆమె పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఫ్యాషన్ మోడల్, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్.

Image credits: Instagram
హారిస్ రౌఫ్ కు ఎప్పుడు పెళ్లయింది?

హారిస్, ముజ్నా 23 డిసెంబర్ 2022న ఇస్లామాబాద్‌లో నిఖా చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 6 జూలై 2023న గ్రాండ్‌గా పెళ్లి పార్టీ చేసుకున్నారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

Image credits: Instagram
హారిస్, ముజ్నాల ప్రేమకథ ఎలా మొదలైంది

హారిస్, ముజ్నా మొదటిసారి ఇస్లామాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీలో కలుసుకున్నారు. వారి స్నేహం ప్రేమగా మారి, పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Image credits: Instagram
రావల్పిండి గర్ల్ ముజ్నా మసూద్

ముజ్నా మసూద్ 20 అక్టోబర్ 1997న పాకిస్థాన్‌లోని రావల్పిండిలో జన్మించింది. ఇస్లామాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి మాస్ మీడియాలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్‌లో డిగ్రీ పొందింది.

Image credits: Instagram
ప్రొఫెషనల్ మోడల్ ముజ్నా మసూద్

ముజ్నా మసూద్ ఒక ప్రొఫెషనల్ పాకిస్థానీ మోడల్. ఆమె పలు బ్రాండ్‌లకు మోడలింగ్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. టిక్‌టాక్‌లో ఆమె వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ అవుతుంటాయి.

Image credits: Instagram
సల్వార్ కమీజ్‌లో అందంగా కనిపించే ముజ్నా

ముజ్నా మసూద్ పాకిస్థానీ సూట్స్‌లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మెరూన్ కలర్ సూట్‌లో సింపుల్ లుక్‌లో ఉంది. కళ్లకు బోల్డ్ ఐ మేకప్, రెడ్ లిప్‌స్టిక్‌తో ఆకట్టుకుంది.

Image credits: Instagram
నో మేకప్ లుక్‌లో క్యూట్‌గా కనిపించే ముజ్నా

ముజ్నా మసూద్ మేకప్‌లోనే కాదు, నో మేకప్ లుక్‌లో కూడా చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోటోలో ఆమె జడ వేసుకుని, టీ-షర్ట్ ధరించి పుస్తకం చదువుతూ కనిపిస్తోంది. 

Image credits: Instagram

