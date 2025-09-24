పాకిస్థాన్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్ భార్య పేరు ముజ్నా మసూద్. ఆమె పాకిస్థాన్కు చెందిన ఫ్యాషన్ మోడల్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్.
హారిస్, ముజ్నా 23 డిసెంబర్ 2022న ఇస్లామాబాద్లో నిఖా చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 6 జూలై 2023న గ్రాండ్గా పెళ్లి పార్టీ చేసుకున్నారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
హారిస్, ముజ్నా మొదటిసారి ఇస్లామాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీలో కలుసుకున్నారు. వారి స్నేహం ప్రేమగా మారి, పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ముజ్నా మసూద్ 20 అక్టోబర్ 1997న పాకిస్థాన్లోని రావల్పిండిలో జన్మించింది. ఇస్లామాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి మాస్ మీడియాలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో డిగ్రీ పొందింది.
ముజ్నా మసూద్ ఒక ప్రొఫెషనల్ పాకిస్థానీ మోడల్. ఆమె పలు బ్రాండ్లకు మోడలింగ్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. టిక్టాక్లో ఆమె వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ అవుతుంటాయి.
ముజ్నా మసూద్ పాకిస్థానీ సూట్స్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మెరూన్ కలర్ సూట్లో సింపుల్ లుక్లో ఉంది. కళ్లకు బోల్డ్ ఐ మేకప్, రెడ్ లిప్స్టిక్తో ఆకట్టుకుంది.
ముజ్నా మసూద్ మేకప్లోనే కాదు, నో మేకప్ లుక్లో కూడా చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోటోలో ఆమె జడ వేసుకుని, టీ-షర్ట్ ధరించి పుస్తకం చదువుతూ కనిపిస్తోంది.
మహిళా ప్రపంచ కప్ 2025: 8 జట్ల కెప్టెన్లు వీరే
Asia Cup 2025: భారత జట్టులో ఈ ఆరుగురు ఉండాల్సిందే
ఐపీఎల్లో ఎక్కువ సార్లు 600+ స్కోర్లు చేసిన టాప్ 5 బ్యాటర్లు వీరే
ఐపీఎల్ 2025లో హయ్యెస్ట్ రన్స్ ఇతడివే... ఎవరో మీరు అస్సలు ఊహించలేరు