ప్రతినెలా రూ.10000 పొదుపు చేసేందుకు సింపుల్ చిట్కా

business Nov 11 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
పొదుపు మొదలుపెట్టండి

ఆదాయం పెరిగితేనే పొదుపు చేయొచ్చని అనుకుంటారు. నిజానికి పొదుపు అనేది డబ్బు వాడే విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Image credits: Freepik
వేర్వేరు అకౌంట్ల పద్ధతి

ఒకే అకౌంట్ నుంచి ఖర్చులు, UPI చెల్లింపులు, EMIలు, బిల్లులు, షాపింగ్ అన్నీ చేస్తే డబ్బు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఖర్చయిందో తెలియదు. అందుకే ఆదాయం అకౌంట్, ఖర్చుల అకౌంట్ వేర్వేరుగా ఉంచుకోండి.

Image credits: Freepik
ఖర్చుల కోసం

ఖర్చులను నియంత్రించడానికి సులభమైన మార్గం UPI చెల్లింపుల కోసం ఒక ప్రత్యేక చిన్న సేవింగ్స్ అకౌంట్ వాడటం. ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో అంత డబ్బును ప్రతి నెలా ఆ అకౌంట్‌లోకి వేయండి.

Image credits: Freepik
రూల్స్ పాటించండి

జీతం రాగానే ముందుగా రూ.10000 పొదుపు కింద పక్కన పెట్టండి. మిగిలిన డబ్బుతో బడ్జెట్‌ను నిర్వహించండి.

Image credits: Getty
బయట తినడం తగ్గించండి

బయట తినడం, తాగడం లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ చేయడం తగ్గించండి.  దీనివల్ల మీ ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
బడ్జెట్‌కు పెద్ద శత్రువులు

బోర్ కొట్టినప్పుడు షాపింగ్ చేసే పద్ధతి మానేయండి. దీనివల్ల ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

Image credits: Getty
క్రెడిట్ కార్డ్‌ వాడకం

క్రెడిట్ కార్డును తెలివిగా వాడితే నష్టం కాదు. కార్డు రివార్డులు, క్యాష్‌బ్యాక్, పాయింట్లను సేవింగ్స్ అకౌంట్‌కు బదిలీ చేయండి. దీనివల్ల ఒక అదనపు ఫండ్ ఏర్పడుతుంది.

Image credits: Getty
ఓసారి సమీక్ష

రాత్రిపూట ఒక్క నిమిషం కేటాయించి ఆరోజు ఎంత ఖర్చు చేశారో ఆలోచించండి. ఎక్కడ వృధా అవుతుందో, దాన్ని ఎలా ఆపాలో నిర్ణయించుకోండి.

Image credits: Freepik

