ప్రతినెలా రూ.10000 పొదుపు చేసేందుకు సింపుల్ చిట్కా

ఆదాయం పెరిగితేనే పొదుపు చేయొచ్చని అనుకుంటారు. నిజానికి పొదుపు అనేది డబ్బు వాడే విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒకే అకౌంట్ నుంచి ఖర్చులు, UPI చెల్లింపులు, EMIలు, బిల్లులు, షాపింగ్ అన్నీ చేస్తే డబ్బు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఖర్చయిందో తెలియదు. అందుకే ఆదాయం అకౌంట్, ఖర్చుల అకౌంట్ వేర్వేరుగా ఉంచుకోండి.
ఖర్చులను నియంత్రించడానికి సులభమైన మార్గం UPI చెల్లింపుల కోసం ఒక ప్రత్యేక చిన్న సేవింగ్స్ అకౌంట్ వాడటం. ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో అంత డబ్బును ప్రతి నెలా ఆ అకౌంట్లోకి వేయండి.
జీతం రాగానే ముందుగా రూ.10000 పొదుపు కింద పక్కన పెట్టండి. మిగిలిన డబ్బుతో బడ్జెట్ను నిర్వహించండి.
బయట తినడం, తాగడం లేదా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయడం తగ్గించండి. దీనివల్ల మీ ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
బోర్ కొట్టినప్పుడు షాపింగ్ చేసే పద్ధతి మానేయండి. దీనివల్ల ఖర్చులు తగ్గుతాయి.
క్రెడిట్ కార్డును తెలివిగా వాడితే నష్టం కాదు. కార్డు రివార్డులు, క్యాష్బ్యాక్, పాయింట్లను సేవింగ్స్ అకౌంట్కు బదిలీ చేయండి. దీనివల్ల ఒక అదనపు ఫండ్ ఏర్పడుతుంది.
రాత్రిపూట ఒక్క నిమిషం కేటాయించి ఆరోజు ఎంత ఖర్చు చేశారో ఆలోచించండి. ఎక్కడ వృధా అవుతుందో, దాన్ని ఎలా ఆపాలో నిర్ణయించుకోండి.
