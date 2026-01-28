Telugu

లోన్ కోసం సిబిల్ స్కోర్ ఇలా పెంచుకోండి

Author: Haritha Chappa
సిబిల్ స్కోర్ అంటే ఏమిటి?

సిబిల్ స్కోర్ మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయతకు ఒక కొలమానం. ఈ స్కోర్ 300 నుంచి 900 మధ్య ఉంటుంది. 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ ఉంటే లోన్ సులభంగా పొందే అవకాశం పెరుగుతుంది.

వాయిదాలు సరైన సమయానికి చెల్లించండి

లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ వాయిదాలను సరైన సమయానికి చెల్లించడం సిబిల్ స్కోర్‌ను పెంచుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైన మార్గం. ఒక్క వాయిదా కూడా మిస్ చేయకండి.

క్రెడిట్ కార్డ్ వాడకాన్ని పరిమితం చేయండి

క్రెడిట్ లిమిట్‌లో 30% కంటే ఎక్కువ వాడకాన్ని నివారించండి. ఎక్కువగా వాడితే సిబిల్ స్కోర్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

అనేక లోన్ల కోసం దరఖాస్తు చేయవద్దు

తక్కువ సమయంలో అనేక బ్యాంకుల్లో లోన్ల కోసం దరఖాస్తు చేస్తే మీ స్కోర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేయండి.

క్రెడిట్ రిపోర్ట్ తనిఖీ చేయండి

ఎప్పటికప్పుడు మీ సిబిల్ రిపోర్ట్‌ను తనిఖీ చేసుకోండి. తప్పు సమాచారం కనిపిస్తే వెంటనే సరిదిద్దుకోండి.

పాత ఖాతాలను మూసివేయవద్దు

పాత క్రెడిట్ ఖాతాలను మూసివేస్తే మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ తగ్గిపోతుంది. పాత ఖాతాలను కొనసాగించడం ప్రయోజనకరం.

