భారత్లో స్కూటర్లకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. ఇప్పుడు వాటిలో యాక్టివా బండిని కొనేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
మార్కెట్లో చాలా కంపెనీల స్కూటర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా సుజుకి, హోండా, ఇతర కంపెనీల బండ్లు ఉన్నాయి.
హోండా యాక్టివా ఒక పాపులర్ స్కూటర్గా మార్కెట్లో ఉంది. ఈ బండి పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ బండి కాలానుగుణంగా మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది.
ఈ స్కూటర్లో మనం అప్డేటెడ్ ఇంజిన్ను చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కొత్త స్కూటర్ 2026లో మార్కెట్లోకి రానుందని చెబుతున్నారు. బండి ఇంజిన్ అప్డేట్గా ఉండటం అవసరం.
హోండా యాక్టివా బండి కోసం కస్టమర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ బండిలో కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చాయి.
