రూ. 5కే కిలో ఉల్లిగడ్డ.. ఇంటికే హోం డెలివరీ. ఎక్కడంటే..

business Aug 07 2025
Author: Narender Vaitla Image Credits:Freepik
తల్లిచేయని మేలు ఉల్లి చేస్తుంది

ఉల్లిపాయలో ఎన్నో పోషక విలువలు ఉంటాయి. అందుకే తల్లి చేయని మేలు కూడా ఉల్లి చేస్తుందని చెబుతుంటారు.

Image credits: Freepik
ఉల్లి ధరలపై ఆసక్తి

ప్రతీ వంటకంలో క‌చ్చితంగా ఉల్లిని ఉప‌యోగించాల్సిందే. అందుకే ఉల్లి ధ‌ర‌ల గురించి అంద‌రిలోనూ ఆస‌క్తి ఉంటుంది.

Image credits: Getty
ఉల్లి ధ‌ర‌లు

ప్ర‌స్తుతం మార్కెట్లో రూ. 100కి 4 నుంచి 5 కిలోల వ‌ర‌కు ఉల్లి ల‌భిస్తోంది. అయితే కొన్ని సంద‌ర్బాల్లో కిలో ఉల్లి రూ. 100 అయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి.

Image credits: Pinterest
రూ. 5కే కిలో ఉల్లి

ప్ర‌ముఖ క్విక్ కామ‌ర్స్ సంస్థ జియో మార్ట్‌లో రూ. 5కే కిలో ఉల్లిపాయ అందిస్తోంది.

Image credits: our own
నేరుగా ఇంటికి డెలివ‌రీ

జియోమార్ట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవ‌చ్చు. నేరుగా ఇంటికే ఉచిత డెలివ‌రీ చేస్తారు.

Image credits: Pinterest
ఏయే ప్రాంతాల్లో

అయితే ఆన్‌లైన్ డెలివ‌రీ స‌దుపాయం కేవ‌లం జియో మార్ట్‌లు అందుబాటులో ఉన్న ప‌ట్ట‌ణాల్లో మాత్ర‌మే ఉంటుంది.

Image credits: Getty
ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి

మీ ప్రాంతంలో జియో మార్ట్ అందుబాటులో ఉంద‌న్న విష‌యాన్ని తెలుసుకోవ‌డానికి. జియోమార్ట్‌లోకి వెళ్లి పిన్ కోడ్ ఎంట‌ర్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది.

Image credits: Freepik

