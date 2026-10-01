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ఏ బిజినెస్, ఎక్కడ పెడితే లాభాలు వస్తాయో తెలుసా?

business Oct 01 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI Generated
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బిజినెస్ లొకేషన్

ఏదైనా కొత్త బిజినెస్ మొదలుపెట్టే ముందు, దాన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలనేది కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.

Image credits: Gemini AI Generated
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కొబ్బరి బొండాల వ్యాపారం

సిటీల్లోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, హైవేల పక్కన లేదా కార్పొరేట్ ఆఫీసుల దగ్గర ఈ బిజినెస్ పెడితే మంచి గిరాకీ ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI Generated
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జిరాక్స్, సైబర్ కేఫ్

కోర్టులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టుపక్కల ఆన్‌లైన్ సెంటర్లు లేదా జిరాక్స్ షాపులు పెడితే బాగా నడుస్తాయి.

Image credits: Gemini AI Generated
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హోటల్ (వెజ్ & నాన్ వెజ్)

బస్టాండ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు, మార్కెట్ల లాంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో హోటల్స్ పెడితే మంచి లాభాలు వస్తాయి.

Image credits: Gemini AI Generated
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హెయిర్ కటింగ్ షాప్

కార్ వాష్ సర్వీస్ సెంటర్లు లేదా జనాలు ఎక్కువగా ఉండే నివాస ప్రాంతాల్లో సెలూన్ పెడితే బిజినెస్ బాగుంటుంది.

Image credits: Gemini AI Generated
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పార్కింగ్ సర్వీస్

మార్కెట్లు, గుడులు, రైల్వే లేదా బస్టాండ్ల లాంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో పెయిడ్ పార్కింగ్ సర్వీస్ ప్రారంభిస్తే మంచి ఆదాయం వస్తుంది.

Image credits: Gemini AI Generated

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